Ha nyáron is fontos az alakja: most megtudhatja, a fagyi vagy a jégkrém az egészségesebb!

A fagyik és jégkásák tartalmaznak valamennyi gyümölcsöt, azok levét is, de még így is rengeteg cukor van bennük. Főleg a nem gyümölcsösökben. A jégkrém pedig a cukor mellett adalékanyagoktól is hemzseg. Egyik fogyasztásával sincs semmi baj, ameddig a mértékletességet betartjuk. Mint minden másnál, ami egy picit is káros. Sok kézműves fagylaltozóban találunk laktóz- és cukormentes változatot is már, de ebből pedig hajlamosabbak vagyunk jóval többet enni, mondván, ez egészségesebb. Bors által megkérdezett szakértő szerint még mindig a mértékletességen van a hangsúly, de ha választani kellene, akkor a fagylalt mellett tennék le a voksukat, feltéve, ha van benne gyümölcs. A jégkrémek rengeteg cukrot és egyéb hozzáadott anyagot tartalmaznak, de a jégkása sem jobb, mivel a jéghez cukros szirupot adnak.A legegészségesebb továbbra is az, amit mi magunk készítünk el. Turmixoljuk le a gyümölcsöt tejjel vagy vízzel, maradjanak benne egész darabok és fagyasszuk le. Így ez hozzáadott cukrot és más adalékanyagot biztosan nem fog tartalmazni.