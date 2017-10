Ha több gyermekre vágyik, költözzön el a mamától

- olvasható a Royal Society Open Science című szaklapban megjelent tanulmányban.Martin Fieder, a Bécsi Egyetem antropológiai tanszékének munkatársa és kollégái 14 országban - többek között Argentínában, Görögországban, Malawiban, Szudánban, Thaiföldön, az Egyesült Államokban és Zambiában élő - 2,5 millió, 15-34 év közötti házas nő adatait elemezték. Ezeknek a nőknek a nagy többsége a férjével él - édesanyja és az anyósa nélkül.Az evolúcióbiológusok eddig úgy hitték, hogy a nagymamák támogatják lányukat és menyüket az unokák felnevelésében, a fiatal nők így több gyermeket szülnek.Kiderült azonban, hogy nem így van: mind az anyák, mind az anyósok jelenléte a háztartásban jelentősen csökkenti a nők termékenységét - állapították meg a kutatók.

Ez elsősorban azon esetek adataiban mutatkozik meg, ahol az anya vagy anyós is fiatal és maga is termékeny. A konkurencia ekkor a legerősebb, mert ők maguk is szívesebben áldoznák idejüket és erejüket saját gyerek ellátására, mint az unokáéra