Hamarosan kezdődik a kullancsszezon

A Dél-Pesti Centrumkórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet főorvosa azt mondta: áprilistól novemberig tart a kullancsszezon, de mivel a nedves, meleg időszakot jobban szeretik az élősködők, a főszezon áprilistól júniusig tart. A szakember azt ajánlja, aki gyakran jár erdőben, adassa be a 3 oltásból álló védőoltást, amit 3-5 évente kell ismételni.



A kullancsok többféle betegséget okozhatnak, ilyen például a vírusos agyvelőgyulladás és a Lyme-kór.



A szakember azt mondta, agyvelőgyulladással ritkábban fertőzöttek az állatok, de a Lyme-kór szinte minden második kullancsban benne van.



Szlávik János azt mondta: egyre több Lyme-kóros esettel találkoznak. Ezt a betegséget néhány hét után jelentkező - lassan növekedő - bőrkiütés jelzi. A Lyme-kór ellen nincs védőoltás, de az esetek 90-95 százalékában antibiotikum-kúrával gyógyítható. A vírusos agyvelőgyulladás kialakulása után csak tüneti kezelést lehet alkalmazni.



Kitért arra is, hogy több tévhit van a kullancsokkal kapcsolatban, a legrosszabbak között említette, hogy olajjal, benzinnel kell leönteni az állatot. Kirándulásból hazatérve ajánlott átvizsgálni a bőrt, különösen a gyermekeket. Az állatot a szájszerve felett kell - például kullancscsipesszel - megfogni és kihúzni. Az állat összenyomása veszélyes is lehet, mert ezzel még több kórokozót nyomhatnak vissza az emberi szervezetbe - hívta fel a figyelmet.