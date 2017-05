Használjunk megfelelő lábbeliket!

– Kattog, pattog a bokánk, a térdünk, de nem jár semmilyen más fájdalommal. Ezzel a tünettel érdemes szakorvoshoz fordulni?– Érdemes megnézetni, ha zavaró, de több körülménytől is függ, hogy valójában az ilyen ropogásnak áll-e a hátterében tényleges probléma, valamilyen ízületi kopás – ad magyarázatot dr. Körmöndi Sándor . A szegedi Aranyklinika ortopéd-traumatológusa azt is elmondja: egy fiatal szervezetnél gyakran előfordul, hogy például a térdkalács nem megfelelő helyzetben áll. A csípőnk tájékáról érkező pattogás pedig adódhat az ízület felett található izom és szalagok mozgásából is. Tapasztalatai szerint az emberek leginkább akkor fordulnak orvoshoz, amikor a fent említett tünet hirtelen, egyik napról a másikra jelentkezik, mert megijednek, vagy fájdalom kíséri a tüneteket.– Milyen vizsgálatokon esik át az, aki ízületi panaszokkal, kopásokkal fordul szakemberhez? – kérdezzük dr. Körmöndi Sándort.– A beteget alaposan kikérdezzük, aminek része, hogy az egyenes ági felmenőknek volt, van-e hasonló problémája, hisz az sokat elárul arról, hogy mennyi esély van az ízületi porckopásra (arthrosis).

„A kézilabdázóknál a térd-, a vízilabdázóknál a vállízület kap olyan terhelést, hogy már fiatalabb korban jelentkezhet az ízületi porckopás."

Dr. Körmöndi Sándor

Fontos a megelőzés



Az ízületi porckopások megelőzésében fontos szerepe van annak, hogy életünk során milyen mechanikai igénybevételnek van kitéve a vázrendszerünk. Ha például futáshoz a lábunknak optimális cipőt használunk, tompítjuk a terhelést. Érdemes a választásnál figyelembe venni, hogy a lábunk belül vagy kívül koptatja-e el általában a cipőinket – ettől függően ugyanis más-más kialakítású cipőt kell vásárolni. Sokan bele sem gondolnak, hogy ha rossz cipőben edzenek 30 évesen, az hogy fog majd fájni 20 évvel később!

A hajlamot örökölhetjük, viszont az életmód, a környezeti tényezők nagyban befolyásolhatják. Az elhízás például kifejezetten oka lehet a lassan kialakuló betegségnek, hisz a túlsúly megterheli a vázizmot, az ízületeket.Az életkor előrehaladtával egyre valószínűbb, hogy kialakul a probléma, illetve függ az igénybevételtől is. Amikor megtudtuk a kórtörténetet, azt, hogy mióta és hogyan fáj az adott ízület, társul-e hozza valamilyen egyéb betegség, fizikális vizsgálatot végzünk, és ezt követően képalkotó diagnosztikai vizsgálatra küldjük a beteget. Röntgen, ultrahangvizsgálat, komputertomográfiás (CT) vizsgálat, és ha a porcviszonyokról még teljesebb képet szeretnénk kapni, MR-vizsgálatot végeztetünk.– Tíz évig versenyszerűen röplabdáztam, nagyjából 15 éve ropog a bokám és a térdem, ettől ugyanúgy tudok sportolni – avat be Szilvia. 37 éves, tudni szeretné, hogy elmúlik-e ez valaha, vagy bajt jelez.– A válaszhoz ismerni kellene a tünet eredetét. Javaslom az olvasónak, hogy forduljon ortopéd szakorvoshoz. Az ízületi kopásokat a gyógyszeres tüneti kezelésen túl gyógytornával, fizikoterápiával kezelhetjük, illetve léteznek már olyan szerek, amelyek hozzájárulnak az ízület táplálásához, karban lehet tartani. Sőt, segítségükkel vissza lehet állítani a tünetmentes állapotot.– A balesetek rontanak a helyzeten ? – faggatózunk.– Igen. A baleset trauma a szervezetnek, emiatt az ízületi porckopás sokkal hamarabb jelentkezhet, mint egyébként, Ezt nevezzük poszttraumás arthrosisnak.