Hasznos tippek, hogy gyönyörű legyen a bőre a hideg hónapokban is

– A téli hónapok lemerítik szervezetünk vitaminkészletét, levertek, fáradékonyak leszünk, és ez bőrünkön is meglátszik, kiszárad, fakóvá válik. Hogy ezt elkerüljük, turbózzuk fel már jó előre magunkat vitaminokkal, egészséges táplálkozással és mozgással. Ám bármennyire is vigyázunk, a hideg, szeles idő és a száraz beltéri levegő hatásait nem minden esetben tudjuk kivédeni. Enyhe tünetek esetén házi praktikákkal, kézkrém, testápoló rendszeres használatával enyhíthetünk a panaszokon, bőrgyulladás, ekcéma esetén azonban keressünk fel szakorvosunkat, mert előfordulhat, hogy a bőrünk komolyabb kezelést igényel – mondta dr. Tihanyi Lilla, az Év Magánrendelőjének választott Budai Egészségközpont bőrgyógyász szakorvosa.



Melyek a leggyakoribb bőrpanaszok télen?



Kiszáradás

A bőr kirepedezése

Viszketés

Kipirosodás

Hámlás

Ajakszárazság



A legtöbb tünet a száraz bőrtípusúaknál jelentkezik, de a hideg senkit sem kímél. Így tehetünk bőrünk szépségéért:



- Használjunk bőrradírt, amellyel eltávolítható az elhalt hámréteg.



- A hosszú fürdőzés helyett válasszuk inkább a gyors tusolást, ugyanis kevésbé szárítja bőrünket.



- A hidegben kerüljük a magas víztartalmú krémek használatát, részesítsük előnyben a zsírosabb krémeket, az arcunkat pedig alkoholmentes arclemosóval tisztítsuk.



- Hidratáljunk kívül, belül. Fürdés után a még nedves bőrünket kenjük be testápolóval, az arcunkat pedig a bőrtípusunknak megfelelő arckrémmel. Fogyasszunk télen is megfelelő mennyiségű, legalább 1,5 liternyi folyadékot, lehetőleg vizet.



- Párásítsunk, ezzel pótolhatjuk bőrünk nedvességtartalmát.



- Az ajkunkról se feledkezzünk meg! A szájfény helyett használjunk hidratáló ajakápolót.



- Táplálkozzunk egészségesen, együnk sok zöldséget és gyümölcsöt (a WHO ajánlása szerint napi 5-ször zöldséget és 1-szer gyümölcsöt). A sárga gyümölcsök és zöldségek (pl. sütőtök, sárgarépa) bétakarotin tartalma természetes A-vitaminforrásként szolgál.

Vitaminkészítményeket is érdemes szedni a téli hónapokban az immunműködés szempontjából. A D3 vitamin pótlása például az alacsony napsütéses órák száma miatt fontos.



- Sportoljunk rendszeresen, amely serkenti a vérkeringést. Belső egészségünk bőrünkön is meglátszik.



Szépségápolás házilag



Ha igazán biztosra szeretnénk menni, és olyan kozmetikumot használnánk, amely mentes mindenféle illatanyagtól vagy allergén összetevőktől, készítsünk otthon arcpakolást, hidratáló krémet. A természetben található alapanyagok gazdag vitaminforrások, segítségükkel a bőrtípusunknak megfelelően kényeztethetjük magunkat. A banán például kiváló a normál bőrre, a zsíros bőr ápolására használhatunk tojást vagy paradicsomot, a tej és méz pedig tökéletes összetevője egy száraz bőrre készített arcpakolásnak. A joghurt vagy a csokoládé nem csak belülről kényeztetnek, együtt tápanyagokban gazdag arcpakolást eredményeznek.