Hatásosabb az edzés éhgyomorra

Sosem késő elkezdeni leadni a pluszkilókat, azonban jó tudni, hogy mikor a leghatásosabb a testmozgás. Az angol Bath Egyetem kutatói egy csoport túlsúlyos férfit vizsgáltak meg, hogy kiderítsék, melyik a jobb: ha eszünk edzés előtt, vagy ha inkább kibírjuk éhezve a keményebb mozgást is. - írja a BorsOnline Az American Journal of Physiology szaklapban közzétett kutatás alatt az embereket egy órán keresztül sétáltatták először úgy, hogy semmit nem ettek az edzés előtt, tehát éhesek voltak. Majd ugyanezt a kört megtették egy másik alkalommal, amikor minden alany két órával a séta előtt kalória- és szénhidrát dús ételekkel lakott jól.Minden kör előtt és után is vettek vért a fér­fiaktól, amelyből a szakértők megállapították, hogy sokkal jobb, ha üres gyomorral állunk neki a testmozgásnak. Ilyen-kor ugyanis sokkal több PDK4 és HSL nevű gén található a szervezetben, amelyek a lerakódott zsírt használják fel ahhoz, hogy energiához jusson a szervezet.