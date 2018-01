Hazánkban évente húszezren teszteli az új gyógyszereket

Magyarországon évente húszezer ember vesz részt klinikai gyógyszervizsgálatban, ezzel, az egy főre vetített vizsgálatokat tekintve, Európa élvonalához tartozik - mondta a klinikai kutatásokra szakosodott Synexus Magyarország Kft. pácienskapcsolati menedzsere csütörtökön az M1 aktuális csatornán.



Gerhardt Fanni közölte, a klinikai vizsgálat során a fejlesztési stádiumban levő gyógyszereket a sikeres laboratóriumi kísérletek után embereken tesztelik. Ha a teszt sikeres, akkor forgalomba kerülhetnek a gyógyszerek.



A folyamat szigorúan szabályozott protokoll szerint történik: alapos kivizsgálás után, csak a meghatározott kritériumoknak megfelelő betegek kerülhetnek be a tesztelésbe, amelynek során végig szoros kapcsolatban vannak az orvossal - ismertette a menedzser.



Véleménye szerint a gyógyszervizsgálatban való részvételnek több előnye van, mint veszélye. Alternatív terápiaként szolgálhat és akár életmentő esélyt is adhat azoknak, akiknek nem segített az addigi kezelés - emelte ki.

Hozzátette, egy friss felmérésük szerint a résztvevők nagyon pozitív tapasztalatokat szereznek a teszt során, legtöbbjük később is szívesen venne részt gyógyszervizsgálatokban.