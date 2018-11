Helicobacter, a gyomor kórokozója - Gyakori, de sokáig nem ismerték: felfedezéséért Nobel-díj járt

A legtöbben még gyermekkorban fertőződnek meg

Erőleves. Barry Marshall és Robin Warren a ’80-as években kezdte kutatni a baktérium és a betegség kapcsolatát, ám eleinte nem hittek nekik. Az elmélet bizonyítására Marshall saját magát vetette be kísérleti alanyként: egy olyan erőlevest fogyasztott el, amely körülbelül egymilliárd baktériumot tartalmazott.

Fekélyt okozhat

Szűrni nem kell mindenkit, kezelni igen

Hasfájós lehetett Ötzi



Az Alpok egyik gleccserén kiváló állapotban fennmaradt férfi, az 5300 éve élt Ötzi múmiájából is kimutatták a Helicobacter pylori egyik törzsének jelenlétét, ezért valószínűleg hasfájós volt a rézkori vadász. Az a baktériumtípus ugyanis, amelyet a gyomrában és a beleiben találtak, a gyomor nyálkahártyájának gyulladását okozza. Fehérjét is találtak, amelyet az immunrendszer választ ki gyulladás esetén. A kutatók szerint a baktérium már százezer éve kíséri az embert, és egyes altípusainak vizsgálatával akár egykori népvándorlások útvonalát is ki lehet következtetni.

Az emésztőrendszeri megbetegedések vizsgálatának egyik legnagyobb mérföldköveként tartják számon azt, amikor két ausztrál tudós – J. Robin Warren és Barry J. Marshall – 1983-ban sikeresen kitenyésztette a Helicobacter pylori nevű baktériumot. Felfedezésük akkora jelentőségű volt, hogy 2005-ben Nobel-díjat kaptak érte. Kiderült ugyanis, hogy az emberiségnek legalább fele hordozza a kórokozót, amely számos betegség kialakulásához hozzájárul.A baktérium a korábban sterilnek vélt gyomornyálkahártya felszínén telepszik meg, ahol különleges, spirális alakja is segíti, hogy életben tudjon maradni. Emberről emberre terjed, széklettel szennyezett kéz, ételek, tárgyak szájüregbe jutásával. Nyállal történő terjedését még nem bizonyították minden kétséget kizáróan. Bár csak az ember gyomrában képes szaporodni, inaktív formában állóvizekben, a földön, egyes állatok (pl. majom, macska, és feltételezhetően a kutya és a sertés) szervezetében évekig életképes maradhat.– Az előfordulás változik az idők során. A fejletlenebb társadalmakban, például afrikai törzseknél akár 60–80 százalékos is lehet a fertőzöttség, míg a nyugati, magas higiénés feltételeket biztosító társadalmakban ez 15 százalékra is csökkenhet – kezdte dr. Inczefi Orsolya, a szegedi Aranyklinika gasztroenterológusa, belgyógyásza.– A Helicobacter előfordulása a közelmúlt eredményei alapján Csongrád és Békés megye lakosságára nézve körülbelül 30 százalékos fertőzöttséget mutat. Hasonló felmérést végeztek körülbelül egy évtizeddel ezelőtt, akkor 60 százalék körüli volt ez az érték. Az idősebbek körében nagyobb a Helicobacter jelenlétének a valószínűsége, fiataloknál kisebb. Az egy háztartásban élők általában egyformán pozitívak vagy negatívak, az emberek leggyakrabban még gyermekkorban fertőződnek meg. Ha Helicobacter-pozitív van a családban, akkor jó eséllyel a többi hozzátartozó is pozitív. A mezőgazdaságban dolgozók és a rosszabb szociális körülmények között élők is nagyobb eséllyel fertőzöttek – fejtette ki a szakember.Bár a kórokozó széles körben elterjedt, nem okoz mindenkinél panaszokat. – A gyomorrákok, gyomorfekélyek esetében nagyobb arányban találunk Helicobacter-jelenlétet, ahogy a gyomor bizonyos gyulladásos betegségeiben is. Érdemes a fertőzöttséget abban az esetben is felülvizsgálni, ha a betegnek hasfájásos, gyomorégős panaszai vannak, hiszen például egy refluxbetegséget is súlyosbíthat a Helicobacter. A tartós nem szteroidos gyulladásgátlós, fájdalomcsillapítós kezelés megkezdése előtt is érdemes felmérni a Helicobacter-helyzetet, mert a gyógyszerek és a fertőzöttség is emeli a fekélyek kialakulásának kockázatát – magyarázta a belgyógyász.Hozzátette: ugyan ezt még vitatják a kutatók, de egyes feltételezések szerint a rosacea nevű bőrbetegség kialakulásában is szerepet játszhat a baktérium. A Helicobacter-fertőzöttség azonban önmagában nem okoz fájdalmat vagy tüneteket.Szűrésre nem kell mindenképpen elmennie annak, akinek nincs panasza. – Akkor érdemes valakinek szűrővizsgálatot végeztetnie panaszmentesség esetén is, ha a vele egy háztartásban élőknek, egyenes ági hozzátartozóknak volt Helicobacter-pozitivitása, illetve gyomorfekélye, gyomordaganata – ajánlotta a gasztroenterológus.Amennyiben kiderül, hogy valakiben jelen van a baktérium, akkor azt antibiotikum-kombinációt is tartalmazó gyógyszerekkel kezelik. Ha a kezelés sikeres, akkor a fertőzés csak nagyon ritka esetben tér vissza.A Helicobacter kimutatására több módszer létezik: gyomortükrözést abban az esetben alkalmaznak, ha valamilyen panasz miatt az egyébként is indokolt lenne. Kíméletesebb módszer a székletvizsgálat, amelynek eredményét befolyásolja a gyomorsavcsökkentő-kúra, így azt a teszt idejére fel kell függeszteni. Csakúgy, mint a kilégzéses vizsgálat esetében, amely során a kilélegzett levegőből állapítják meg a fertőzöttséget.– Léteznek bárki által beszerezhető gyorstesztek, amelyek vérből mutatják ki a Helicobacter esetleges jelenlétét, de ezek nem megbízhatóak – mondta dr. Inczefi Orsolya.