HIV-pozitív anyja máját kapta egy súlyosan beteg, de HIV-negatív gyerek Dél-Afrikában. Az orvosok szerint annak esélye, hogy így megmentik a gyerek életét, nagyobb volt, mint annak kockázata, hogy megfertőződik a vírussal.



A 2017-ben történt szervátültetésről csütörtökön számoltak be a johannesburgi Witwatersrandi Egyetem kutatói az AIDS című szaklapban. Anya és gyermeke is felgyógyult a műtétből, azt azonban még nem tudni, hogy a gyerek elkapta-e az AIDS-betegségért felelős vírust - közölték a johannesburgi Wits Donald Gordon Medical Centre munkatársai.



A szakértők szerint "ez lehetett a világon az első szándékos májtranszplantáció" egy HIV-fertőzött donortól származó szervvel és vírusmentes befogadóval, és ennek sikere "új utat nyithat élő donorok potenciális új csoportja felé, akik újabb életeket menthetnek".



A gyereknek a transzplantáció előtt adott gyógyszerek megakadályozhatták a HIV-vírus átterjedését, de ez csak idővel válhat bizonyossá a szakértők szerint. HIV-fertőzöttség nélküli májdonor nem volt az országban, ahol nagyon kevés a transzplantálható szerv.



"A transzplantáló csapat szembesült azzal a dilemmával, hogy megmentsék-e a gyerek életét, tudva, hogy végül HIV-pozitív lehet a döntés következtében" - közölte az egyetem.



"A műtét utáni hetekben azt hittük, a gyerek HIV-pozitív lett, mert HIV-antitesteket találtunk a szervezetében" - mondta Jean Botha sebész. A Fertőző Betegségek Dél-Afrikai Nemzeti Intézetének szakértői azonban többszöri vizsgálat után sem találtak aktív HIV-fertőzést a gyerek testében.



Dél-Afrika rendelkezik a világon a legnagyobb antiretrovirális terápiás programmal. 2017-ben azonban 14, májtranszplantációra váró gyerek halt meg Johannesburgban, mielőtt megoperálhatták volna.



Anthony Fauci, az amerikai Nemzeti Egészségügy Intézet szakértője szerint a dél-afrikai orvosok mérlegelték, hogy a mai fejlett HIV-gyógyszereknek köszönhetően a gyerek "viszonylag normális életet élhet" napi egy gyógyszerrel akkor is, ha megfertőződött.



"Ha a halál és egy kezelhető fertőzéssel töltött viszonylag jó élet között kellett dönteniük, úgy gondolom, ésszerű döntést hoztak" - mondta Fauci.



A szakértő hozzátette: egy műtét nem jelenti azt, hogy a módszer kész arra, hogy ismét alkalmazzák. Mint kiemelte, mindent az adott eset alapján kell mérlegelni.



Korábban történtek olyan esetek, amikor nem szándékosan ültettek át HIV-fertőzött szervet a vírust tekintve egészséges páciensbe. Az amerikai Johns Hopkins Egyetemen pedig végeztek már olyan transzplantációkat, melyek során HIV-fertőzött donor szervét kapta szintén HIV-fertőzött beteg.



Ez Egyesült Államokban tesztelnek olyan eljárásokat is, amelyek során hepatitisz C-vel fertőzött szerveket használnak.