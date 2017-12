Hogy szilveszter éjjel is észnél legyenek: a tinédzser kulturált alkoholfogyasztását a szülő is előkészítheti

– A nyíltságban és a példamutatásban hiszünk. Nincs mindennap nyitott borosüveg a hűtőben, de a kamrában tartunk, és alkalomadtán megiszunk egy pohárral. Ezért sokkal praktikusabbnak gondoltuk a feleségemmel, hogy elmagyarázzuk és megmutatjuk a fiainknak, mire való az alkohol, milyen következményekre számíthatnak, ha fogyasztják. Mivel látják, hogy alkalomszerűen, kulináris élvezet részeként mi is elővesszük, igen furcsán adta volna ki magát, ha velük szemben ez tabutéma marad. Ráadásul baráti társaságban úgyis kipróbálják – avat be Tamás, akinek két fia van, és a kisebb is elmúlt már 18 éves.Még nem voltak nagykorúak a gyerekek, amikor elmagyarázták nekik, mi a különbség a tömény italok, a bor és a sör között, illetve hogy nem érdemes keverni azokat. – Azt gondolom, előny egy gyerek számára, ha tisztában van ezekkel a dolgokkal is, mert sokkal rosszabb végeredmény sülhet ki abból, ha a kortársai között szerzi meg az első tapasztalatait – érvel az apuka.

Nincs szükség hegyi beszédre

A gyerek kérdezhessen

– Már felnőttek a fiai. Mit tapasztalt, hatékony volt a nevelési módszerük? – faggatjuk. Szerinte igen. Hozzátette: a kisebbik fiát soha nem látta ittasan, még nem volt cintányér szerelve a talpára – viccelődik –, pedig ő is eljár rendszeresen a barátaival szórakozni. – A nagyobbik hedonistább, ő már jött haza szalonspiccesen, de soha nem mondtam hegyi beszédet. Ilyenkor inkább csak aggódik az ember. Azt tapasztaltam, nem szereti még az apró megjegyzéseket sem, hiszen legbelül biztosan érzi, mit gondolok.– Ismerősöm fia 17 éves. Tavaly leült vele inni, rendelt neki röviditalt. Nem értettem, mégis miért? – emlékszik vissza egy másik olvasónk, Orsolya. Kisgyermekes anyukaként még nincs abban a helyzetben, hogy fel kellene világosítania kisfiát, de mivel ő sem iszik soha, így nem ért azzal egyet, hogy a szülő kínálja meg a gyerekét alkohollal, még akkor sem, ha az csak a felvilágosításra szolgál. – Szerintem ezzel csak azt erősítjük meg bennük, hogy normális az alkoholfogyasztás. Természetesen megvan rá az esély, hogy majd a barátaival kipróbálja, de ha mi nem iszunk otthon, akkor visszásnak találnám, hogy pont én adjak majd neki.– Szerintem nagyon fontos az a minta, amit a gyerek alkoholfogyasztás terén is megtapasztal. Mikor nyúlnak a szülei alkoholhoz; ünnepekkor kulturált formában, mondjuk étkezések után koccintanak, a lazításhoz, szórakozáshoz társul a szokás, vagy ami már nem jó: problémamegoldásra szolgál. Nagyon fontos tehát, hogy milyen kultúrába nőtt bele – magyarázza Deliága Éva. A gyermekpszichológus nem is korosztályt határozna meg annak kapcsán, hogy mikor érdemes erről beszélni, hiszen ez nagyon függ a gyermek érettségétől, és attól, hogy mennyire nyílt a szülő–gyermek kapcsolat.Az szerinte is fontos, hogy a fiatalok szembesüljenek a kulturált alkoholfogyasztás feltételeivel, ugyanakkor a romboló hatásaival is. Kamaszkorban a kortársak rendkívüli befolyással bírhatnak, nem biztos, hogy szerencsés, ha a szülő helyett ők vezetik be, mit hogyan érdemes.

Átbillenhet a szélsőségbe

A szülők illúzióban ringatják magukat, ha azt gondolják, hogy a gyerek soha nem fogja kipróbálni az alkoholt.– 14 éves kortól igenis kerülhet olyan élethelyzetbe a tinédzser, hogy osztálytársai, nagyobb barátai megkínálják. Jobb, ha tudatosítjuk benne, mire kell vigyáznia, vagy esetleg mikor kell segítséget hívnia, ha valaki más bajba kerül a társaságból – figyelmeztet a gyermekpszichológus.Folytatja: – Mert bizony azt tapasztalom, hogy olykor már a 14 évesek is átbillennek a szélsőségekbe. Jellemző, hogy gyorsabban isznak, nem mérik fel a határokat, és az elfogyasztott mennyiség nagyobbat üt, mint amire számítanak. Sokszor alapvető dolgokkal nincsenek tisztában, például ha már isznak, legalább a következő pohár előtt várjanak fél órát, hogy felmérhessék a hatást, és ne fogyasszanak döbbenetes mennyiségű alkoholt rövid idő alatt, ami alkoholmérgezéshez is vezethet. Azt sem árt tudatosítani bennük, hogy a nagy mennyiségű alkoholfogyasztás milyen káros a fejlődésben lévő szervezetre, az idegrendszerükre, a májukra, a veséjükre.

Lehet szó tapasztalatszerzésről

Kiderült a turpisság

– A másik véglet, ha a szülő és a kiskorú rendszeresen együtt iszik. Erre nem szeretnék senkit sem biztatni – hangsúlyozza a pszichológus. – Viszont ha felajánlja a szülő a körültekintő kóstolást, biztosítja a tapasztalatszerzést, akkor a gyerek azt érezheti, hogy figyelnek rá, partnerként kezelik. Balgaság azonban azt gondolni, hogy mi leszünk a gyerekünk ivócimborája, hiszen a legjobb haverok italozgatnak és sztorizgatnak együtt – nyilván ehhez nem a szüleit fogja választani.– Még középiskolás volt a lányom, amikor egyszer elment a barátnőjével beszélgetni. Két órával később egy rendőr kíséretében állt az ajtónkban. Kiderült, leültek egy padra beszélgetni, és mindeközben valaki ellopta a táskáját. Futottak a tolvaj után, de nem sikerült utolérni. Rendőrt hívtak. De mivel még kiskorúak voltak, eljöttek értem, hogy közösen feljelentést tudjunk tenni a rendőrségen – meséli történetüket Fruzsina, és közben jókat nevet a múlton, azon, hogy milyen naiv volt. Leültek ugyanis egy rendőrrel szemben, aki felvette a lánya – ma már felnőtt nő – vallomását. Az anyukának alkoholszag csapta meg az orrát, még el is gondolkodott, hogy milyen rendőr az, aki szolgálatban iszik. Azután mikor hazamentek, a lánya elmesélte, hogy a barátnőjével vettek egy üveg bort, és azt iszogatták a padon, miközben beszélgettek, és kirabolták őket. Fruzsina nem csinált belőle ügyet, hiszen a gyereknek éppen elég nagy sokk volt, hogy kirabolták, magában jót nevetett, hogy még csak nem is feltételezte, hogy a lányának lehet alkoholszaga...