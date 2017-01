Hogyan mentsünk életet?

Hirtelen szívmegállás esetén hatékony beavatkozásra nagyon rövid idő, 3-5 perc áll rendelkezésünkre. Öt perc után minden másodperccel nő a visszafordíthatatlan agy- és szívkárosodás veszélye. Ebben az esetben a mihamarabbi újraélesztés elkezdése és segítség hívása jelenti a megoldást. A gyors beavatkozás életet menthet, amelynek elmulasztása súlyos vétségnek minősül. Magyarországon az akut esetek 10 százalékában végeznek hatékony újraélesztést. Az alapszintű újraélesztésnél általában nem áll rendelkezésünkre eszköz. Ideális esetben azonban az elsősegélynyújtó rendelkezhet személyi védőfelszereléssel (például szelepes maszk), illetve egyre több a közterületen is elérhető félautomata defibrillátor.Ha egy összeesett embert találunk, vagy a szemünk láttára esik össze valaki, akkor a következő teendőink vannak:1. A helyszín biztosításával kell kezdenünk. Mindig meg kell győződnünk arról, hogy nem áll-e fenn olyan külső körülmény, amely az elsősegélynyújtó és/vagy az ellátandó személyre további veszélyt jelentene.2. Ezt követően az összeesett személyt hangosan megszólítjuk (Segíthetek? Jól van?), és egyidejűleg vállait enyhén megrázzuk. Ezzel a sérült reakcióképességét ellenőrizzük. Ha nem válaszol, akkor segítségért kiáltunk, vagy a körülöttünk álló személyek közül kijelölünk valakit, hogy jöjjön segíteni.3. Eszméletlen betegnél a nyelv hátracsúszhat, és elzárhatja a légutakat. Ezért a fej kíméletes hátrahajtásával és az áll előreemelésével szabaddá tehetjük a légutakat, majd ezt követően megvizsgáljuk, hogy a sérült személy lélegzik-e. Közel hajolunk az illető személy arcához, fejünk a beteg mellkasa felé néz, és 10 másodpercig vizsgáljuk a légzését. Figyeljük, hogy a vizsgált személy mellkasa emelkedik és süllyed, halljuk a légzése hangját, és a kiáramló levegő fuvallata az arcunkat érinti. Abban az esetben, ha a 10 másodperc alatt nem tapasztalunk normál 2 légzést, akkor el kell kezdenünk az újraélesztést. A hörgő, görcsösen erőlködő légzés nem tekinthető normális légzésnek. Ezen esetekben feltételezhető a keringésleállás a vizsgált személynél, mivel normális légzés hiányában stabil keringés sem lehetséges.4. Ebben az esetben haladéktalanul el kell kezdenünk a mellkaskompressziók végzését, és az előbbiekben megszólított segítségünket meg kell kérnünk, hogy hívja a mentőket a 104-es számon, megkezdett újraélesztéshez. Ha van a közelünkben félautomata defibrillátor, azt hozza ide nekünk.5. Térdeljünk le a hanyatt, kemény alapon fekvő személy mellkasához. Nyújtott könyökkel, a mellkas középső részére, a szegycsont alsó harmadára kell helyezni az összekulcsolt kezek kéztői részét (kis képünkön). A mellkast legalább 5 cm mélyen, de nem mélyebben, mint 6 cm, nyomjuk le, majd engedjük fel a mellkast. A lenyomás és a felengedés ugyanannyi ideig tartson. A mellkaskompresszió üteme 100-120/perc legyen. A 30 mellkaskompressziót követően 2 befújás következik.6. Befúvás esetén a fej kíméletes hátrahajtásával és az áll előreemelésével szabad légutat biztosítunk, veszünk egy normál légvételt, majd szánkat szorosan a beteg szájához illesztve befújjuk a levegőt. Magyarországon elterjedtebb a szájból orrba történő lélegeztetés, természetesen ez is elfogadható. Majd a beteg mellkasa felé tekintünk, és ellenőrizzük, hogy sikeres volt-e a befúvás. A 2 szabályos befúvás legfeljebb 5 másodpercet vehet igénybe. Majd ezt követően visszahelyezzük kezünket a mellkasra, és újabb 30 mellkaskompresszió következik.7.Csak akkor vizsgáljuk újra a beteget, ha elkezd mozogni, kinyitja a szemét, köhög, védekezik, vagy a normális légzése visszatér. Egyéb esetben végezzük folyamatosan az újraélesztést.8. Külső félautomata defibrillátor ma már hazánkban is egyre több helyen megtalálható, például sportlétesítményekben, repülőtereken, bevásárlóközpontokban, irodaházakban.9. Amennyiben a segítségünk félautomata defibrillátort talált a közelben, akkor először győződjünk meg arról, hogy a beteg nem érintkezik áramot jól vezető közeggel (fém, folyadék), majd kapcsoljuk be a készüléket, és az utasításoknak megfelelően cselekedjünk.

10. A készüléken látható ábráknak megfelelően ragasszuk fel az öntapadó elektródlapokat. Az egyiket a szegycsont jobb oldalára a kulcscsont alá, míg a másikat a szegycsont bal oldalára a szívcsúcs környékére, azaz a mell alatti területre. A készülék elemezni fogja a beteg ritmusát – eközben ha a készülék azt az utasítást adja, hogy senki ne érjen a beteghez, akkor a mellkaskompressziót is fel kell függeszteni arra az időre.11. Amennyiben a készülék sokkot javasol, akkor győződjünk meg róla, hogy senki nem ér a beteghez, és nyomjuk meg a sokk gombot. Ezt követően folytassuk a 30 mellkaskompressziót és a 2 befúvást, egészen addig, amíg 2 perc múlva a készülék újabb ritmusanalízist nem végez.12. Amennyiben a készülék nem javasol sokkot, akkor haladéktalanul folytatni kell a mellkaskompressziót ésa befúvást 30:2 arányban.13. Folytassuk az újraélesztést a félautomata defibrillátor utasításainak megfelelően, addig, amíg a segítségünk 2 perc elteltével átveszi a mellkaskompressziókat, vagy amíg a magasabb szintű segítség (mentőszolgálat) a helyszínre nem érkezik, vagy a beteg magához nem tér. Abbahagyható az újraélesztés, ha a beteg ébredni kezd, azaz elkezd mozogni, kinyitja a szemét, vagy a normális légzése visszatér, vagy az elsősegélynyújtó egyedül van, és annyira elfárad, hogy képtelen folytatni az újraélesztést.Ha a keringésmegállást követően 3-5 percen belüli defibrilláció történik, akkor az 50-70 százalékos túlélést eredményezhet. A legnagyobb hibát akkor követjük el, ha semmit nem teszünk. Ha pánikba esünk, és semmi nem jut eszünkbe, hogy mit és hogyan kellene csinálnunk, akkor is van segítségünk. Hívjuk fel a 104-es telefonszámot, és a mentőszolgálat munkatársai telefonon keresztül segítenek az újraélesztésben.A cikk az Egészséges Szegedért program keretében készült. A témával a Rádió 88 szombaton reggel 7 és 9 között a Cafe 88-ban foglalkozik.