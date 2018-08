HPV oltással sikerült bőrrákot gyógyítani

A Miami Egyetem rákközpontjának orvosai egy 97 éves, laphámsejtes karcinómás nőbetegnél próbálkoztak az újfajta terápiával, a Gardasil nevű kilenckomponensű HPV-vakcinát fecskendezték be a daganatba. A kezelés nyomán valamennyi daganat teljesen és gyorsan eltűnt - olvasható a medicalxpress.com orvostudományi honlaponAnna Nichols orvos először két adag oltóanyagot adott be a beteg karjába. Hetekkel később újabb adagokat, ezúttal már közvetlenül a daganatba fecskendezve. A kezelést négyszer végezték el egy 11 hónapos időszak alatt. Alig egy évvel az után, hogy az első vakcinát bejuttatták a daganatba, az összes kezelt daganat eltűnt. Sőt, egy kétéves kezelési időszak után nem újult ki a bőrrák - számolt be az esetről a JAMA Dermatology című tudományos folyóiratban közzétett, esetismertető jelentés alapján femina.hu