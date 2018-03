A tesztek során aztán kiderült, hogy az anginára kevés hatással van, de kiválóan alkalmas az erekciós nehézségek megszüntetésére.

Csak orvos írhatja fel

Húsz éve, 1998. -én engedélyezté Amerikában a Viagra, minden idő egyik legismertebb gyógyszerének forgalmazását. A é pirula neve a vitális (életbevágó) és Niagara szavak összevonásából származik. A szildenafil-citrát hatóanyagú gyógyszert a Pfizer gyógyszeripari óriáscég fejlesztette ki, eredetileg a magas vérnyomás és a szívkoszorúér-betegség tüneteként ismert mellkasi fájdalom (angina pectoris) kezelésére szántá .Az 1996-ban szabadalmaztatott gyógyszer forgalmazását 1998. -én engedélyezté , és még abban az évben forgalomba is került. A kiterjedt reklámkampány és a ézzelfogható hatás megtette a magáét, a bevételek már az első évben meghaladtá az egymilliárd dollárt. A fogamzásgátló tabletta megjelenése óta nem volt gyógyszer, amely ilyen gyorsan terjedt volna el, gyakorlatilag nincs olyan ország, ahol ne lehetne hozzájutni.

Bár a é pirulát elvileg csak orvos írhatja fel, a tévében is hirdetté ismert emberekkel, mint amilyen Bob Dole szenátor és Pelé, a gyógyszer atyjának tartott Louis Ignarro pedig Nobel-díjat kapott.

A veszélyeztetett fajokat is védi

A gyógyszertől egyenesebben áll a vágott virág. Is.

Paradox módon a Viagra a veszélyeztetett fajokra is kedvező hatással van: megjelenése óta kimutathatóan ökkent, főleg a Távol-Keleten az igény a hagyományos potencianövelő szerek iránt, mint amilyen az orrszarvútülö , a tigriscsont, a fókapénisz és rénszarvasagancs por.

Már nincs az élbolyban, de azért jól jövedelmez

A Viagra a szexuális vágy kiváltotta enzim hatásfokát növeli, és a vérbőség javítása útján idéz elő tartós merevedést, azaz csak izgalmi állapotban fejti ki hatását. Ez az első szájon át szedhető gyógyszer, amely épes fájdalommentesen, egyszerűen és jelentősebb mellékhatások nélkül megoldani az erekciós problémákat: a kis é pirulát használó férfiaknak több mint a fele húsz percen belül épes szexuális életre.A piac hatalmas, a fejlett országokban - vélhetőleg civilizációs ártalomként - legalább 50 millió férfi üzd az impotenciával, a statisztika szerint legalább 40 millióan legalább egyszer használtak már Viagrát. A páciensek többsége már túl van "fénykorán", heti 1-2 tabletta is elég nekik. A felesleg a feketepiacon öt ki, zömét szórakozni vágyó fiatalok veszik meg, többek özött azért is, mert a pirula épes ellensúlyozni a diszkódrogok okozta ideiglenes impotenciát. A Viagrának szokatlan felhasználási módjai is vannak: az agárversenyeken például tiltólistára tetté . Az ajzószert természetesen nem potencianövelő ént, hanem doppingként, vérnyomásnövelő és a szívverést gyorsító hatása miatt adjá az ebeknek.A világ egyik legkeresettebb gyógyszere nem csak az ágyban segít a úcsra jutni, nem csak a férfi pornósztárok zöme fogyasztja, a hegyi betegség tüneteinek enyhítésére is alkalmas.Sőt, a hatás a növényeken is megmutatkozik: a vágott virágok vizébe Viagrát adagolva hosszabb ideig maradnak frissek, és egyenesebben állnak.A hatalmas kereslet miatt a Viagra a világ leggyakrabban hamisított gyógyszerei özé tartozik. Az internetes oldalakon minden ülönösebb hercehurca nélkül be lehet szerezni, de ez veszélyes vállalkozás, mert a ínált áru 80 százaléka nem eredeti. A Pfizer cég ezért ülön útmutatót bocsátott ki arról, hogyan lehet a hamis pirulákat felismerni, emellett ülön biztonsági csapatot is felállított, amely a rendvédelmi hatóságokkal együttmű ödve igyekszik megakadályozni a hamisítványok gyártását és terjesztését.A gyártónak évente másfél milliárd dollárt jövedelmező gyógyszer szabadalmi védettsége Amerikában a tavalyi év végén járt le. A Teva gyógyszergyár a Pfizerrel ötött megállapodás értelmében már korábban megkezdte egy generikus észítmény forgalmazását a tengerentúlon, de a Pfizer sem akart elesni a generikus gyógyszer forgalmazásából adódó bevételektől, így piacra dobta saját, fehér színű, generikus (így jóval olcsóbb) piruláját. A generikus Viagra Európában, ahol a védettség 2012-ben járt le, már régebben kapható. A védettség lejárta öldöklő árversenyt vetít előre, fő ént amiatt, hogy a Viagrának idő özben vetélytársai is megjelentek.

A Bayer cég Levitra, az amerikai Eli Lilly Cialis néven hozott forgalomba 2003-ban hasonló hatásmechanizmuson alapuló gyógyszert, utóbbi mára meg is előzte a Viagrát.

A Viagra összességében nem teljesített rosszul, de még a Pfizer termékei özül is csak a hetedik legkelendőbb volt tavaly. Az elmúlt időszakban az ötven legkeresettebb észítmény özé csak 2012-ben tudott bekerülni, akkor is a 41. helyen, és a teljes értékesítést tekintve sincs az élbolyban, de azért még mindig jól jövedelmez.