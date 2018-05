Hűtsük a levegőt okosan! Áldás és átok lehet a klíma - ezekre figyeljen!

Légkondi és történelem



Az emberiség folyamatosan kereste és keresi a mai napig is a lehetőségeket a nyári melegtől való védekezésre, kezdve a római fürdőktől a hideg középkori kastélyokig. A modern kori légkondicionálás alapjait Michael Faraday fizikus és feltaláló alapozta meg 1820-ban Angliában. Ráébredt, hogy a sűrített és cseppfolyósított ammónia, ha elpárologtatják, akkor hűteni képes.

Mesterséges széllel frissülünk

Mobil léghűtők

Klímát csak tisztán, vagy sehogy!

Hűvös premier. A nyári filmpremierek a légkondicionálóknak köszönhetik létjogosultságukat; amikor még csak az otthonok kis százalékában volt klíma, az emberek a filmszínházakba jártak hűsölni.

Klímanyavalyák

Szellőztetés, árnyékolás



Sem a ventilátor, sem a klíma nem cseréli az épület belső levegőjét, ezért időnként szellőztetni kell – emlékeztetett Majer Imre. A szakember arra is felhívta a figyelmet, hogy nagyon fontos a megfelelő árnyékolás: az ablakon betűző nap ugyanis üvegházhatást okoz, amitől még melegebb lesz a szobában. A légkondicionáló telepítésekor figyelembe kell venni a hűtendő helyiségek méretét, és azt, hogy hány fő szokott általában bent tartózkodni, illetve milyen tevékenységeket végeznek az adott helyen. Emellett a hőfejlesztő eszközök (például számítógépek) száma és a falak vastagsága is mérvadó.

Igazi áldást jelenthet a hűvös lakás, iroda vagy műhely azok számára, akik nem bírják a hőséget. A különféle levegőhűtő berendezések használata azonban odafigyelést igényel, különben többet ártanak, mint használnak.A legtöbb háztartásban előkerül a melegben a legolcsóbb és legegyszerűbb megoldás, ami valamiféle ventilátort jelent általában, legyen szó elemes kézi, álló vagy oszlopos készülékről. Fontos tudni, hogy ezek az eszközök nem hűtik a belső légteret, inkább a kinti szellőhöz hasonlóan a levegőt keringetve nyújtanak kellemes érzést.A szakemberek javaslata szerint nem érdemes ventilátort használni poros helyeken, mert csak felkavarjuk vele a bútorokból, építőanyagokból kicsapódó káros vegyületeket. A kötőhártya- és arcüreggyulladásra hajlamosak ne használjanak asztali ventilátort, illetve ne állítsák huzamosabb ideig az arcuk felé az eszközt. Ilyen esetben segíthet, ha alacsonyabbra tesszük a készüléket, ekkor azonban a felfázásra hajlamosaknak kell figyelniük arra, hogy ne üljenek túl sokáig a közelében.A ventilátoroknál nagyobb befektetést jelentő léghűtő berendezések a párologtatás és a légáramlás elvén működnek. A jégakkukból vagy víztartályokból párolgó, a szoba hősmérsékleténél néhány Celsius-fokkal hidegebb levegőt áramoltatva javíthatnak valamelyest a hőérzeten, a teljesítményük azonban messze elmarad a klímaberendezésekétől.– Bár ezek jóval olcsóbbak a klímáknál, de hatásfokuk gyakorlatilag nulla, nem alkalmasak arra, hogy akár egyetlen fokkal is csökkentsék a szoba hőmérsékletét – hívta fel a figyelmet Majer Imre, a Grönland Szerviz Kft. ügyvezető igazgatója.Ha valaki ezek mellett a készülékek mellett dönt, akkor a ventilátoroknál említett óvintézkedéseken túl ügyelnie kell a berendezés belső tisztítására is.Ha a klíma mellett döntünk, érdemes számolni a fenntartási költségekkel. – Szinte minden gyártó legalább évente kétszer ajánlja a szakemberrel történő tisztíttatást, karbantartást. Egyszer a szezon elején, egyszer a szezon végén, főleg, hogy a legtöbb készülék már fűtésre is alkalmas – mondja Majer Imre.A szakember emlékeztetett arra, hogy használattól függően akár hetente, kéthetente is szükség lehet a klíma kivehető szűrőjének takarítására, ezt azonban a tulajdonosnak kell megtennie, akár úgy, hogy a kádban tussal átöblíti. Ezzel szemben az időszakos karbantartásokon a szakemberek a rendszer belsejét fertőtlenítik, gombátlanítják vegyszerrel.Ha ezt elmulasztjuk, akkor nemcsak a berendezésből jövő esetleges kellemetlen szagokkal kell szembesülnünk, hanem a számtalan kórokozóval is, amelyet a légkondicionáló az otthonunkba, irodánkba fúj. Ráadásul ezzel lemondunk a modern klímák egyik nagy előnyéről: a rendszeresen tisztított korszerű berendezések megszűrik a belső légtérben lévő allergéneket, polleneket, szennyeződéseket.A nem kellően tiszta rendszerben por, baktériumok és penészgombák telepedhetnek meg. Előbbi az allergia és az asztma kialakulásáért felelhet, míg a baktériumok közül a Legionella az egyik legveszélyesebb. Két fajtája van: az egyik súlyos tüdőgyulladást okoz, a másik inkább influenzaszerű tünetekkel, légúti, kötőhártya-gyulladással, köhögéssel jár.A gombák közül a fekete penész – aszpergillus – okozhatja a legnagyobb gondot. Szénanáthát, kötőhártya-gyulladást, asztmaszerű tüneteket okoz általában, de súlyos tüdőgyulladást is előidézhet a gyengébb immunitásúaknál.Előfordulhat, hogy még a jól karbantartott légkondicionálót sem viseli jól valaki, mert a klimatizált helyiség levegője gyakran száraz, ez okozhat légzési panaszokat, légszomjat, a szem, a torok és az orrnyálkahártyák szárazságát, de a bőrünket is száríthatja. Emellett fejfájást, szédülést, kimerültséget is tapasztalhatunk. Ha a hideg levegő közvetlenül ér minket, akkor ízületi fájdalmak is kialakulhatnak, amit más néven klímareumaként neveznek.Ne feledkezzünk meg az orvosok tanácsáról sem: maximum 6–8 fokkal állítsuk be a hőfokot a kinti hőmérséklethez képest.