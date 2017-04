Időhiány, lustaság, rossz egészségi állapot - ezek a leggyakoribb kifogások

Magyarországon az 50 év felettiek háromnegyede nem sportol rendszeresen, saját bevallása szerint az időhiány, a lustaság és a rossz egészségi állapot áll ennek háttérében - derült ki a 4Life Direct biztosításközvetítő megbízásából az Egészség Világnap alkalmából készült országos reprezentatív kutatásból.



A MTI-hez csütörtökön eljuttatott felmérés arra is kitér, hogy a megkérdezett korcsoporton belüli, idősebb, nyugdíjas korosztály kétharmada nem tud arról, hogy lenne kifejezetten idősek számára kialakított sportolási lehetőség a lakóhelye közelében.



A felmérésében arra is keresték a választ, hogy egészséges életmódot folytatnak-e az 50 év felettiek, sportolnak-e rendszeresen és milyen élelmiszer típusokat fogyasztanak leginkább.



A válaszokból kitűnik, hogy a megkérdezettek 24 százaléka azt állította, hogy sportol, további 42 százalék korábban sportolt, de már felhagyott vele, a válaszadók 34 százaléka pedig soha nem is sportolt. A nemmel válaszolók elsősorban az időhiányra (19 százalék), míg 17 százalékuk lustaságra hivatkozott, a válaszadók 14 százaléka egészségi állapota miatt nem végez ilyen tevékenységet. Azok közül, akik soha nem sportoltak 21 százalék ezt azzal magyarázta, hogy megítélése szerint sport nélkül is eleget mozog.



Mindössze a megkérdezettek harmada tud a lakóhelyéhez közel kifejezetten idősebbek számára kialakított sportolási lehetőségről - ez az arány szignifikánsan magasabb a budapesti lakosok esetében (40 százalék), míg a községekben, falun élők kisebb arányban tudnak ilyenről (28 százalék). A válaszadók 19 százaléka szerint nincs ilyen típusú sportolási lehetőség a környékükön, a megkérdezettek közel fele pedig nem tud róla, hogy lenne ilyen lehetőség. A felmérésből kiderült az is, hogy a sportolás független az életkortól, a nemtől, vagy az aktivitástól, vagyis például a nyugdíjasok ugyanakkora arányban sportolnak, mint azok, akik még aktívak.



Az étkezésre vonatkozó válaszokból kiderült, hogy a megkérdezett 50 év felettiek túlnyomó többsége hetente többször is fogyaszt gabonaféléket, pékárut, tejtermékeket, gyümölcsöt, zöldséget és húst is. A napi szintű fogyasztásban a pékáruk állnak az első helyen, illetve minden második válaszadó naponta fogyaszt tejterméket és gyümölcsöt.



Zöldség azonban már csak 31 százalékuk, hús pedig csak ötödük asztalára kerül minden nap. Az édesség kevésbé fogyasztott kategória, a válaszadók fele fogyaszt ilyesmit hetente többször is. Alkoholt önbevallás alapján ötödük fogyaszt hetente többször is, 5 százalékuk pedig naponta.



A heti többszöri fogyasztási adatokat vizsgálva kiderül, hogy a nyugdíjasok magasabb arányban fogyasztanak gabonaféléket, pékárut, tésztát, húst, valamint alkoholt, mint azok, akik még nem vonultak nyugdíjba.



Az Egészség világnapja annak emlékére tartják, hogy 1948. április 7-én kezdte meg működését az ENSZ szakosított intézménye, az Egészségügyi Világszervezet (WHO). A WHO célja az egészségügyi ellátás színvonalának emelése, a nemzetközi egészségügyi munka irányítása és összehangolása, tevékeny részvétel a környezet védelmében.