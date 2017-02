Igazából egy fontos hormon a D-vitamin

D-vitamin-tartalmú ételek:



– a híres 19. századi gyógyszer, a csukamájolaj

– szardínia (konzerv is)

– tonhal és makréla (konzerv is)

– tőkehalmájolaj

– napi 10 dkg lazac

– tojássárgája (1 fedezi a napi szükséglet 6 százalékát)

– vargánya- és csiperkegomba

– máj (különösen a borjúmáj)

Ma 10-ből 9 magyar ember D-vitamin-hiánnyal küzd. A D-vitamin csak nevében vitamin, igazából egy hormon, ami a fény hatására aktiválódik a szervezetben. Jó hatással van a csontokra és segít kivédeni a fertőző betegségeket, hiánya gyerekeknél vezethet például egyes típusú cukorbetegséghez.A csecsemőknek, kisgyermekeknek ma már kötelező D-vitamint adagolni az ősztől tavaszig tartó időszakban. De nyáron is célszerű adni, hiszen hiába vagyunk eleget napon, a magas – 50-es – faktorú napvédő krémek, melyeket a bőrrák megelőzése érdekében alkalmazunk, nem engednek át elég napfényt. Felszívódását gátolják az üdítők, a sós nassolnivalók is, és még ősszel sem vagyunk biztonságban: a nyáron eltárolt készleteket 6 hét alatt feléli a szervezetünk.Mivel a D-vitamin zsírban oldódik, oda kell figyelni rá, hogy ne lépjük túl a napi bevihető mennyiséget. Ha multivitamint is szedünk, nézzük meg, mennyit tartalmaz, nehogy alul- vagy túladagoljuk. De figyeljünk az adagolás módjára is! A gyermekeknek felírt cseppeket legtöbbször rosszul adják be.Ha még szopik a baba, csöppentsük közvetlenül a szájába. Ha már szilárd táplálékot is fogyaszt, csöppentsük magára az ételre. Ha ugyanis kanállal próbáljuk beadni, a cseppek nagy része a zsíros, olajos állag miatt a kanálra ragad, és nem kerül be a kicsi szervezetébe. Ugyanez a helyzet akkor, ha cumisüvegbe vagy pohárba csöppentjük: felragad a falára, és elvész az értékes vitamin.