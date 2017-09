Így lehet jó az első benyomás: állásinterjún is fontos a személyiségünk

5 tipp a jó első benyomáshoz



1. Tartsuk a szemkontaktust, beszélgetéskor ne tegyük karba a kezünket. Ez ugyanis zárkózottságot, elutasítást jelent.

2. Kézfogás előtt picit melegítsük fel a kezünket.

3. Érdemes pici terpeszállásban, magunkat kihúzva beszélgetni. Ez magabiztosságot kölcsönöz.

4. Beszélgetés közben játsszunk a hangszínünkkel, nagyobb szimpátiát kölcsönöz.

5. Keressünk beszélgetéskor közös témákat, ez segít megteremteni az összhangot.

Nem mindegy, milyen a stílus

Beszélgetéskor érdemes 1 méteres távolságot tartani a másiktól, ezzel ugyanis kellő távolságban maradhatunk az illető intimzónájától.

– Ismerkedésnél képtelen vagyok bárki nevét is megjegyezni, emiatt pedig többször kerültem már kellemetlen helyzetbe. Főleg akkor volt kínos a dolog, amikor épp állásinterjúkra jártam, és a potenciális főnökeim mutatkoztak be nekem, – panaszkodott olvasónk, a 27 éves Zoltán.A 34 éves Gabriellát a párkeresés során érték negatív tapasztalatok. – Volt már nem is egy olyan eset, amikor a randevúra épp munkából vagy edzésről jött el a másik. Természetesen ezzel semmi baj nincs, de az első randi alkalmával szerintem illene legalább annyival megtisztelni a másikat, hogy előtte hazamegy az illető letusolni, átöltözni – mondja Gabriella.Számos kutatás bizonyította már, hogy egy ismerkedés során – legyen az egy állásinterjú vagy épp egy személyes, párkapcsolati ismerkedés – néhány perc leforgása alatt kialakul a másikról alkotott első véleményünk (és a partner véleménye rólunk), amit a későbbiek során már nagyon nehéz megváltoztatni. Ha úgy tetszik, skatulyába kerülünk, ami után nagyon nehéz lesz bárkivel is elhitetni, hogy amit gondol rólunk, az valójában téves feltételezés.Ennek ellenére – vagy talán éppen ezért – az első bemutatkozás során rengetegen félnek attól, hogy rossz benyomást közvetítenek magukról, és hogy képtelenek minden olyan apróságra odafigyelni, amitől jó benyomás alakulhatna ki rólunk. Pedig ezt sokkal könnyebb elérni, mint azt bárki is gondolná.

Kérdezzünk vissza

– Ha egy új baráti társaságba akar bekerülni az ember, első alkalommal érdemes egy kicsit a „háttérbe húzódni", és figyelni. Nem mindegy ugyanis, hogy az adott csapatban milyen viselkedési normákat tartanak elfogadhatónak – mondja Benák-Tömöri Judit pszichológus. A szakember szerint ilyen lehet például a nyelvezet használata: ha a lazább, szlengesebb beszédstílus a jellemző, kilóghat onnan egy kimérten társalgó egyén, ha viszont a „szép" beszéd az elfogadott, a „káromkodás" fogja bántani a füleket.– Ahhoz, hogy ezt kitapasztaljuk, egy rövid ideig érdemes megfigyelni és hallgatni, ki hogyan beszél, vagy épp milyen poénok „férnek bele" a társaságnak. Ez általában rövid időn belül, néhány perc alatt kideríthető – teszi hozzá a szakember.De a háttérbe húzódás nemcsak e tekintetben lehet hasznos. Akkor is „kapóra" jön, ha szeretnénk megtudni, hogy ki a domináns a csoportban. – Ha szeretnénk mi is a társaság középpontjába kerülni, érdemes megfigyelni, hogy az adott pillanatban ki van ott, és milyen az ő viselkedése – árulja el a pszichológus.

Ráadásul ez a „taktika" akkor is kapóra jöhet, ha a neveket szeretnénk memorizálni. – Egy új társaságban gyakori hiba, hogy bemutatkozás után néhány másodperccel már el is felejtettük a másik nevét, annyira a sajátunkéra koncentrálunk. Ilyenkor érdemes figyelni, hogy ki hogyan szólítja a másikat, illetve érdemes rövid időn belül egy beszélgetés közben visszakérdezni: „András vagy, ugye jól értettem?". Ezzel nemcsak a bizalmat erősítjük a másik felé, de saját magunknak is segítünk, az újból hallott nevet ugyanis könnyebb memorizálni – tette hozzá a szakember.

A kézfogás is fontos

A magánéletünk mellett a munkánk során is rendkívül fontos, hogy jó benyomást tudjunk tenni magunkról. Egy állásinterjún döntő lehet, hogy néhány perc leforgása alatt pozitív véleményt alakítsanak ki rólunk az interjúztatást végző HR-es szakemberek. Egy ilyen környezetben azonban általában más dolgokat figyelnek meg rajtunk, mint egy ismeretlen baráti társaság.– A legfontosabb a megfelelő öltözék, hiszen ez az első, amit látnak rajtunk a munkáltatók. A tiszta ruha, tiszta cipő alapfeltétel, ahogy az is, hogy mennyire ápolt a kezünk vagy épp megborotválkoztunk-e – mondja Benák-Tömöri Judit. A szakemberek szerint a kézfogás kiemelt szerepet kap, ami nem lehet sem túl gyenge, sem túl erős.

– Emellett az is nagyon fontos lenne, hogy mindenki a saját személyiségének megfelelő állásinterjúra jelentkezzen. Ha az illető például nem túl kedves, valószínűleg nem fogják felvenni mondjuk fogorvosi asszisztensnek, vagy ha igen, hamar ki fog derülni a valódi énje, így összeférhetetlenség miatt elbocsáthatják az állásából – hangsúlyozza a pszichológus.Emellett egy állásinterjú során érdemes annak is utána nézni, hogy milyen fizetés a reális, egy túl magas vagy túl alacsony fizetési igény ugyanis szintén ronthatja a rólunk elsőre kialakult képet.