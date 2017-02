Így lehetne megelőzni 7,8 millió ember idő előtti halálát

Napi tíz adag zöldség és gyümölcs fogyasztása évente 7,8 millió ember idő előtti halálát előzhetné meg egy új brit tanulmány szerint, amelyet a BBC híroldala ismertetett.



Az Imperial College London kutatását, amelyben a tudósok megállapították azt is, mely zöldségek és gyümölcsök csökkentik a rák és a szívbetegségek kockázatát, az International Journal of Epidemiology című szaklap közölte.



Elemzésük alapján a zöldségek és gyümölcsök kis mennyisége is előnyösen hat az egészségre, de még jobb, ha többet fogyaszt belőlük az ember.



Egy adag alatt 80 gramm zöldséget vagy gyümölcsöt értenek, ennyit nyom nagyjából egy kis banán, egy körte vagy három púpozott evőkanál spenót vagy borsó.



A kalkulációkat 95 korábbi, egymástól független tanulmány eredményeire alapozták, ezekben mintegy kétmillió ember étkezési szokásait vizsgálták.



A rák alacsonyabb kockázata összefüggött a zöld és a sárga zöldségek és a káposztafélék, a szívbetegségek kisebb kockázata pedig az alma, a körte, a citrusfélék, a zöld leveles zöldségek és a káposztafélék fogyasztásával.



Kalkulációik alapján ahhoz képest, ha valaki egyáltalán nem eszik zöldséget és gyümölcsöt, napi 200 gramm fogyasztásával 13 százalékkal csökken a szív- és érrendszeri betegségek, 4 százalékkal a rák, 15 százalékkal a korai halál kockázata, napi 800 gramm zöldség és gyümölcs evése 28 százalékkal mérsékli a szív- és érrendszeri betegségek, 13 százalékkal a rák, 31 százalékkal a korai halál esélyét.



Azt nem tudják, hogy ha valaki ennél is több zöldséget és gyümölcsöt illeszt az étrendjébe, számolhat-e további egészségi előnyökkel, mivel erről kevés az adat.



"Kimutatták, hogy a zöldség- és gyümölcsfogyasztás mérsékli a koleszterinszintet, a vérnyomást, javítja az erek és az immunrendszer működését, talán a bennük található tápanyagok révén: sok bennük többek között az antioxidáns, ami csökkentheti a DNS károsodását, ezzel a rákkockázatot is" - mondta Dagfinn Aune, a kutatás egyik résztvevője.



A brit közegészségügyi szolgálat vezető dietetikusa, Alison Tedstone szerint a kiegyensúlyozott étrend részeként napi öt adag, vagyis 400 gramm zöldség és gyümölcs fogyasztása követhető irányelv számos betegség megelőzése érdekében.



Nagy-Britanniában azonban háromból csak egy ember eszik akár ennyi zöldséget és gyümölcsöt is.