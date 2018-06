Így válasszunk jó naptejet!

Sokaknak ismerős lehet az az érzés, ami akkor keríti hatalmába az embert, mikor hosszú perceken át áll a drogéria naptejjel teli polcai előtt és a bőség zavarában nem tudja eldönteni, melyiket tegye a kosarába. Pedig nem is lenne olyan nehéz eldönteni. - írja a BorsOnline Bőrtípust tekintve hatféle létezik. Európában, így Magyarországon is ebből a 2-es és a 3-as a leggyakoribb. A 2-es típus a világosabb, a 3-as a bézs. Ez eddig mind rendben is van. De vajon mit jelent a flakonon olvasható SPF felirat, és milyen kapcsolatban van ez a bőrtípussal? Dr. Rózsa Annamária bőrgyógyász elárulta: az SPF (Sun Protection Factor) a napvédő faktor kifejezés rövidítése.Egy kis matek: ha alap esetben 10 perc alatt ég le valaki a napon, és 10-es SPF számú naptejet vesz, akkor a krémmel csak 100 perc után jelentkezik a leégés. Vagyis a napvédővel elérhető, hogy 10-szer annyi időt feküdhessen az illető a napon anélkül, hogy azon kelljen aggódnia, veszélyben van a bőre. Ma már számos vízálló terméket is kapni. Ez azt jelenti, hogy a krém fényvédő hatása 40 percnyi vízben lubickolásig védelmet nyújt. Ez az idő a rendkívül vízálló esetében a duplája.