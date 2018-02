Ilyen étrend ajánlott idősödő korban

Idősödő korban is figyelni kell az étrend kialakítására - hangsúlyozta Tajti Éva, a Semmelweis Egyetem vezető dietetikusa vasárnap az M1 aktuális csatornán.



Kifejtette: ebben a korban is számos élettani változás zajlik a szervezetben, az alultápláltság és a túltápláltság egyaránt veszélyes lehet.



Az időskori étrenddel kapcsolatban arra hívta fel a figyelmet, hogy a szervezetnek kevesebb energiára van szüksége, nagyobb a fehérjeigénye, a csontritkulás miatt pedig magasabb kalciumbevitel ajánlott.



Ebben a korban is igaz, hogy naponta többször, de kevesebbet kell enni - tette hozzá.