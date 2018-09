Ingyenes hepatitis C-szűrés lesz az országban több helyen

A Vírusos Májbetegek Országos Egyesülete (Vimor) szeptember 15-én, szombaton országos szűrést szervez a hepatitis C vírussal fertőzöttek felderítésére; a rizikó-felméréssel és felvilágosítással egybekötött szűrés gyors, ingyenes és anonim.A szervezet közölte, a szűrés célja a fertőzöttek felkutatása azért, hogy minél hamarabb megkezdhessék náluk a kezelést. A betegség ma már gyógyszeres kezeléssel jól gyógyítható.A szűrővizsgálatok egy budapesti és kilenc vidéki helyszínen lesznek. Békéscsabán, Kaposváron, Szekszárdon, Székesfehérváron, Szolnokon, Szombathelyen, Zalaegerszegen, Tatabányán és a fővárosban szeptember 15-én, Egerben pedig 22-én lesz lehetőség a szűrésen részt venni. A pontos helyszínek megtalálhatók az egyesület honlapján, acímen.Szakmai becslések szerint Magyarország lakosságának körülbelül egy százalékát érintik a krónikus vírushepatitisz-fertőzések. Mivel e fertőzések húsz-ötven évig lappanganak, nem okoznak jellegzetes panaszokat, az érintettek nagy része nem is tud betegségéről és a fertőzőképességéről.A hepatitis C szinte tünetmentesen, észrevétlenül rombolja a májat. Mire a jellegzetes tünetek jelentkeznek, addigra sokszor előrehaladott májkárosodás, májzsugor, májrák alakulhat ki. A fertőzés vérrel terjed, védőoltás nincs ellene - hívja fel a figyelmet a szervezet.Veszélyeztetettek lehetnek többek között az egészségügyben dolgozók, a büntetés-végrehajtási intézetekben elhelyezettek, a hepatitis C fertőzöttekkel egy háztartásban élők, valamint szexuális partnereik, a hepatitis C-pozitív anyák gyermekei, továbbá az intravénás drogokkal élők.A betegszervezet szerint mindenképpen érdemes szűrésre menniük azoknak is, akiknek tetoválásuk vagy testékszerük van, valamint akik 1993 előtt vért vagy vérkészítményt kaptak.