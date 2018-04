Itt van néhány ehető virág: azért ne a közterekről szerezze be őket

A hétvégi ebédet akár ibolyával és árvácskával is érdemes feldobni. Ezek a virágok már a kertek többségében virágzanak. Ehetők, az ízük kiváló, és még a legolcsóbb salátát is képesek megszínesíteni. - írja a BorsOnline Nemcsak illatosak és szépek a tavaszi ibolyák és árvácskák, de finomak is. Egyre több szakács ajánlja otthoni kipróbálásra. Feldolgozása egyszerű. Bátran szedjenek egy csokorra valót, a szárát és levelét vágják le, csak a virágokat használják fel!Nagyszerű saláta lehet a kert díszeiből. Reszeljenek le egy adag répát, céklát, majd tegyenek hozzá egy fél fej jégsalátát és olívabogyót! Locsolják meg egy evőkanál olívaolajjal és citromlével, majd keverjenek hozzá egy fél marék ibolyavirágot!Persze a desszert sem marad virág nélkül - az árvácska szirmai ugyanis nagyon jól illenek különböző édességekhez. Olyan sütemény töltelékébe érdemes keverni, amelyikbe nem kell belefőzni, csak a már elkészült krémbe szórni - így nemcsak ízesít, de jól is mutat benne. Természetesen egy-két virágot a tálaláshoz is érdemes félretenni.