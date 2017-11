Jelzi a tabletta az orvosnak, ha bevette a beteg

A skizofrénia és mániás depressziós epizódok kezelésére felírható, aripiprazol hatóanyagú Abilify MyCite tabletta olyan lenyelhető szenzort tartalmaz, mely a páciens bőrén elhelyezett tapasz közvetítésével jelzést küld a beteg okostelefonjára, illetve beleegyezése esetén a kezelőorvosához arról, hogy a gyógyszer be lett véve - írja a BBC News.



A szakemberek azt remélik a digitális tablettától, hogy hozzájárul a gyógyszerezés hatékonyságához, bár a tablettát gyártó cég szerint ennél a terméknél ezt nem bizonyították.



A gyógyszer tájékoztatója arra is figyelmeztet, hogy a digitális nyomon követés nem valósidejű, az észlelés késhet vagy nem is történik meg, tehát veszély esetén az okostelefonra érkező információt nem lehet felhasználni.



A tabletta demenciához társuló pszichózisban szenvedő idős emberek kezelésére nem alkalmazható.



A homokszem nagyságú szenzor akkor lép működésbe, ha kapcsolatba kerül a gyomorsavval. Harminc perctől két óráig tarthat, amíg a tabletta bevételét észleli a szenzor.



Az FDA illetékese, Maitchell Mathis szerint a mentális betegségek kezelésére felírt gyógyszer nyomon követhetősége hasznos lehet egyes páciensek számára. Mint hozzáfűzte, a hatóság a receptköteles gyógyszerek esetében támogatja a fejlődést és az új technológiák bevezetését, amennyiben javára szolgál a páciensnek és segíti a kezelőorvos munkáját.