Jó illat, jó egészség: tudja, hogy melyik 2 illóolajat tudja közvetlenül a bőrön használni?

Szendrei Ági: Öngyógyítás helyett forduljunk orvoshoz, utána aromaterapeutához.

– Az aromás növényekben nemcsak olyan vegyületek keletkeznek, amik az életben maradáshoz szükségesek, úgynevezett másodlagos anyagcseretermékek is, mint például az illóolajok. Ezek nem életfontosságúak, de mégis fontosak a növények életében: például magukhoz vonzzák a rovarokat beporzás céljából, vagy távoltartják a kórokozó gombákat, baktériumokat. Az emberi szervezet biokémiája is befolyásolható ezen természetes anyagok felhasználásával – fogott a magyarázatba Szendrei Ági. Az aromaterápiás tanácsadótól megtudtuk: az aromás növények kivonatainak, vagyis az illóolajoknak egészségmegőrző, gyógyító jellegű felhasználása az aromaterápia.– Magunk is tehetünk az illóolajokkal egészségünkért, például a téli időszakban a párologtatóba cseppentve fertőtleníthetjük citromolajjal vagy teafaolajjal a levegőt.De nem szabad úgy betegséget gyógyítani, hogy a lexikonból vagy a netről utánaolvasunk a tüneteknek, és ahhoz választunk illóolajat. Az aromaterapeuta sem állíthat fel diagnózist! Csak az orvos véleményét ismerve javasolhat kiegészítő gyógymódot. Mindenképpen kérjünk szakértő segítséget, mert a tüneteket célzó, megbízható eredetű illóolajokat lehet csak gyógyításra használni.A forgalmazónál tudunk érdeklődni az illóolaj minőségi tanúsítványáról: ebből kiderül, természetes összetevők alkotják-e. Olyan helyről érdemes vásárolni, ahol fel tudnak mutatni valamilyen dokumentumot arról, hogy eredeti, terápiás minőségű-e az illóolaj. Nézzük meg, mit vásárolunk: az illóolajoknak érzékeny anyagok lévén sötét üvegben kell lenniük, a csomagolásukon szerepelnie kell a latin elnevezésüknek, hogy honnan származnak, illetve bizonyos esetekben annak is, hogy a növény mely részét tartalmazza az adott illóolaj. Ha ez nem áll rendelkezésünkre, a házi praktikák segíthetnek. Az eredeti illóolaj itatós papírra cseppentve 48 órán belül foltmentesen eltűnik (persze van több kivétel, a cickafark kék, a mandarin például sárgás-zöldes elszíneződést hagy). Egy pohár vízbe cseppentve pedig a nem természetes olajok opálosra színezik a folyadékot.

Az illóolaj-használat alapszabályai

A boltokban sokféle illóolaj kapható. A szintetikus, azaz mesterséges illóolajok is jó illatúak, de nem ugyanolyanok, mint a természetesek, a hatásukat pedig biztosan nem tudják utánozni.

Grapefruitolaj: hangulatjavító, élénkítő.

Mandarinolaj: örömet szerez, kedves, édes illatot ad a gyerekszobában.

Mandarin–majoránna: elalvást segítő keverék.

Orvosi levendula: fájdalomcsillapító, nyugtató és sebgyógyító hatású.

Borsmenta: frissít, hűsít, segíti a koncentrációt.

Vietnami eukaliptusz: gyulladáscsökkentő, jó ízületi megbetegedésekre.

– Csak két illóolaj alkalmazható közvetlenül a bőrre: az orvosi levendula és a teafa olaja. A többit ne használjuk közvetlenül magunkon, bőrirritációt, illetve allergiás reakciót válthatnak ki! A testünkön vivőanyag segítségével alkalmazzuk az illóolajokat: hidegen sajtolt, jó minőségű olívaolajba vagy sárgabarackmag-olajba cseppentve kenjük a bőrünkre. A citrusfélék mind fényérzékenyítő hatásúak, így használatuk után 12 órán belül UV-fénynek ne tegyük ki bőrünket. A fülbe tilos közvetlenül illóolajat cseppenteni, mert sértheti a nyálkahártyát, kizárlólag vattára cseppentve alkalmazhatjuk. Gyógyulás vagy lazítás céljából aromás fürdőt véve a fürdővízbe se tegyünk önmagában illóolajat, mert az a vízzel nem elegyedik: cseppentsük előbb tejszínbe, és úgy öntsük a kádba, de fontos azt is megjegyezni, hogy nem minden illóolaj alkalmas a fürdőzésre. Ha érzékeny a bőrünk, és mosáshoz nem öblítőt, hanem illóolajat használunk, akkor ecettel együtt adagoljuk a mosógépbe.