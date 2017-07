Július közepéig kell beadatni a barányhimlő elleni védőoltást

be kell adatni az első bárányhimlő elleni védőoltást, hogy a tanévkezdésre kialakulhasson a védettség., amely az esetek egy részében súlyos szövődményekkel és kórházi kezeléssel jár együtt. Az óvodában, iskolában gyakran járványszerűen végigsöprő betegség, ezért a szeptemberben közösségbe kerülő gyermekeknek július közepéig célszerű beadatni az elsőt. Nem csak a kicsikre kell azonban figyelni:és a szövődmények előfordulásának kockázata is nagyobb.Nyáron, a tanítási szünet alatt kevesen gondolnak azokra a fertőző betegségekre, amelyek az óvodai, iskolai közösségben könnyen terjednek és időről-időre járványszerűen söpörnek végig a gyerekek között. Tipikusan ilyen a– rendkívül ragályos – bárányhimlő, amelyA vírus a hétköznapi használati tárgyakon, ruházaton is életképes, sőt az is elég, ha 20-30 percig közös helyiségben vagyunk a fertőző beteggel, hiszen belélegzés útján is terjed.A bárányhimlő ellen sokáig nem lehetett védekezni, ráadásul – a felnőttkori szövődmények magasabb aránya miatt – a szülőknek a védőoltás megjelenése előtt azt tanácsolták, hogy a bárányhimlőn jobb gyermekkorban átesni. Ma már tudjuk, hogy

Az az optimális, ha a kisgyermekek tervezetten a közösségbe kerülés előtt, 15 és 18 hónapos korban kapják meg a bárányhimlő elleni védőoltást az egyéb kötelező oltások mellett. Ha idősebb testvér is van a családban, akár korábbi időpontban is oltható a baba

– mondta el Dr. Kulcsár Andrea, infektológus főorvos, gyermekgyógyász, védőoltási szaktanácsadó.Minden egyéb esetben, de a két dózis beadása között legkevesebb 4 hétnek el kell telnie. Praktikusan tehát a szeptemberi óvoda- és iskolakezdés előtt július második hetéig célszerű beadatni az első oltást, majd augusztusban a másodikat is.

Mivel a második adag beadása után 10-14 nappal alakul ki a védettség, nem érdemes halogatni az oltási sor elkezdését! Ha július közepéig megkapja a gyermek az első védőoltást, majd augusztus 20-a előtt a másodikat is, akkor ősszel úgy mehet óvodába, iskolába, hogy védett a bárányhimlő ellen

Kétszer ad, aki gyorsan ad

– mutatott rá Dr. Kulcsár Andrea.Hozzátette: a varicella vírus– világszerte a bárányhimlős betegek 90%-a 15 évesnél fiatalabb gyermek. A betegség többnyire enyhe lefolyású, ám a statisztikák azt mutatják, hogy az orvoshoz forduló betegek 2-6%-ánál különböző szövődmények lépnek fel. A leggyakoribb ilyen a bőr, illetve a lágyrészek bakteriális felülfertőződése, mely akár véráramfertőzéshez is vezethet, de ezen kívül tüdőgyulladást, neurológiai elváltozásokat, agyvelőgyulladást is okozhat., de szakemberek hangsúlyozzák, hogy a legtöbb, szövődményekkel kórházba kerülő gyermek korábban teljesen egészséges volt.A bárányhimlő: a kórházba kerülő betegek között Európa országaiban 0,01% - 5,4% között mozog a halálozási ráta. A kockázat azonban az életkor növekedésével drámaian megugrik, ugyanis a 15 évnél idősebb betegek között 16-30-szorosára nő a halálozás kockázata, az 1-4 éves kor közötti gyerekekhez képest. Az Európai Járványügyi Hivatal adatai szerint a bárányhimlő következményei miatt életüket vesztő betegek többsége korábban ugyancsak egészséges volt.Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) hivatalos adatai szerint, ezért a WHO vakcinációs ajánlásában is szerepel a bárányhimlő elleni védőoltás., illetve a szövődményes esetek és a kórházi ápolásra szoruló fertőzöttek száma is. Meggyőzőek a német adatok is: miután 13 évvel ezelőtt a németek úgy döntöttek, hogy az állami védőoltási rendbe emelik a varicella vírus elleni vakcinát, a bárányhimlős esetek száma 90%-kal, a szövődményes esetek előfordulása pedig 81%-kal csökkent, minden életkori csoportban.Hazánkban egyelőre önkormányzati szintű támogatott oltási programok zajlanak, a nemzeti védőoltási rendbe egyelőre nem került be, de már hazánkban is felmerült ennek a lehetősége.A magas hatékonyságú védelemhez két adag védőoltás kell: a vakcináció tapasztalatait nyomon követő kutatók megállapították, hogy, ezzel csökkentve az úgynevezett áttöréses – enyhe lefolyású, de fertőző – esetek előfordulásának arányát.A közösségbe kerülő gyermekek mellett a bárányhimlő a várandós nőkre, a többgyermekes családokra és a fertőzésen eddig még át nem esett felnőttekre is veszélyes. A felnőttkori bárányhimlő ráadásul rendszerint súlyosabb lefolyású és ezért a szövődmények előfordulásának kockázata is nagyobb.

Ezért hangsúlyozzuk, hogy a védőoltás különösen ajánlott a betegségen át nem esett, terhesség előtt álló fiatal nők számára

– fogalmazott dr. Kulcsár Andrea.Ez annál is inkább fontos, mert, a tervezett gyermekvállalást pedig a WHO által ajánlott protokoll alapján az oltás beadása után 4 héttel el kell halasztani.A gyermekgyógyász szakember szerint a bárányhimlő fokozottan veszélyes a többgyermekes családokra, ahol a betegség sokszor járványszerűen söpör végig. A praxistapasztalatok azt mutatják, hogy a még otthon lévő kisebb testvérek betegsége jóval több és erőteljesebb kiütéssel jár, súlyosabb lefolyású és hosszabb ideig tart, mint a közösségben lévő első gyermek megbetegedése.