Kávézik? Akkor ennek a hírnek biztosan örülni fog!

A kávézás csökkentheti egy sor betegség, köztük a szív- és érrendszeri betegségek miatti halálozás kockázatát - állapította meg két friss tanulmány, szerzőik szerint azonban a kávézással együtt járó életstílus is hatással lehet az eredményekre.



Naponta világszerte 2,25 milliárd csésze kávét fogyaszt az emberiség. Korábbi tanulmányok már valószínűsítették, hogy a kávénak előnyös hatásai vannak az egészségre, a legutóbbi kutatások nagy mintán és változatos korcsoportokban vizsgálták a kávé hatását - írta a The Guardian.



Az első tanulmány több mint 185 ezer résztvevő kávézási szokásait vizsgálta, őket a kilencvenes évek elején toborozták és átlagosan 16 évig követték nyomon őket.



Az eredmények szerint napi egy kávé fogyasztása 12 százalékkal csökkentette a halálozás kockázatát bármely korcsoportban, míg akik két vagy három kávét is ittak naponta, azok 18 százalékkal kisebb kockázatnak voltak kitéve, etnikai hovatartozástól függetlenül.



"Azt találtuk, hogy a kávézóknál csökkent a szív- és érrendszeri, rák-, légzőszervi, vese- és cukorbetegség miatti halálozás rizikója" - foglalta össze Veronica Setiawan, a tanulmány társszerzője, a Dél-karolinai Egyetem professzora.



A másik tanulmány - amely a maga nemében az eddigi legnagyobb - több mint 450 ezer résztvevőt vizsgált, akiket 1992 és 2000 között toboroztak európai országokból és szintén átlagosan 16 éven át követtek nyomon.



Figyelembe vettek számos olyan tényezőt, mint az életkor, a dohányzás, a testmozgás, a képzettség. Azt találták, hogy a nem kávézókhoz képest azoknál, akik három vagy annál több kávét ittak naponta, 18 százalékkal csökkent a halálozási kockázat a férfiak és 8 százalékkal a nők körében.



A szakértők azonban arra figyelmeztettek, hogy az Annals of Internal Medicine folyóiratban közölt két tanulmány nem tudta kimutatni, hogy egyedül a kávézás okozná a csökkenő kockázatot és az is lehetséges, hogy a kávézóknak egyszerűen egészségesebb az életstílusuk.



Emellett a kávéfogyasztásukról maguk a részvevők szolgáltak adatokkal, néhányan koffeinmentes és koffeines kávét is fogyasztottak, az európai tanulmány pedig csak egy-egy időpontban vizsgálta a kávézás mennyiségét. Ezek mind hatással lehettek a kapott eredményekre.



A két tanulmány szerzői egyetértettek abban, hogy a kérdésben további kutatások szükségesek.



Marc Gunter, Nemzetközi Rákkutatási Hivatal munkatársa, a második tanulmány társszerzője úgy fogalmazott: "nem javasolnám senkinek, hogy mostantól öntse magába a kávét, de azt igazolták a kutatások, hogy a kávézás biztos nem ártalmas, része lehet az egészséges étrendnek".