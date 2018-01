Kevesebb nő halna meg szívroham után, ha azt kezelést kapnák, amit a férfiak

A szívrohamon átesett nők közül kevesebb halna meg, ha ugyanazt a kezelést kapnák, mint a férfiak - idézett a BBC hírportálja egy hosszú távú, nagy létszámmal végzett tanulmányt.



A kutatók 180 ezer 368 svéd páciens adatait elemezték, minden résztvevő szívrohamot szenvedett. A vizsgálat tíz évet ölelt fel.



A szívroham egy típusa esetében a nők kétszer nagyobb eséllyel haltak meg egy éven belül, mint a férfiak.



A brit Szív Alapítvány szerint a színrohamot gyakran tekintik a férfiak egészségi problémájának, azonban több nő hal meg szívbetegségben, mint mellrákban.



Az angol Leedsi Egyetem és a svéd Karolinska Intézet a svéd online kardiológiai adatbázis alapján dolgozott.



Megállapították, hogy a nők általában a férfiaknál kisebb eséllyel kapták meg a szívroham után ajánlott kezelést.



"Félreértés van a közvéleményben és az egészségügyi szakemberek körében is arról, hogy milyenek a szívrohamos betegek: középkorú, túlsúlyos, cukorbeteg, dohányzó férfit látunk magunk előtt, pedig a valóságban sokkal változatosabb a kórban szenvedő páciensek spektruma" - közölte Chris Gale, a Leedsi Egyetem professzora, a tanulmány egyik szerzője.



Kimutatták, hogy a betegség egy típusánál a nők 34 százalékkal kisebb valószínűséggel kaptak elzáródott ereket nyitva tartó kezeléseket, többek között sztentet vagy bypass-műtétet.



Huszonnégy százalékkal volt kisebb az esélye, hogy újabb szívroham megelőzésére sztatinokat írnak fel nekik, 16 százalékkal volt kevésbé valószínű, hogy vérrögképződést gátló gyógyszert.



Az irányelvek mindkét nem esetében azonosak.



A kutatók azt találták, hogy amikor a női betegek is megkapták az összes ajánlott terápiát, akkor majdnem minden esetben csökkent a halálozások közti férfi-női különbség.



Gale professzor hozzátette, hogy a női pácienseknél ritkábban végzik el a diagnosztikai vizsgálatokat is, mint a férfiaknál, ami azt eredményezi, hogy 50 százalékkal nagyobb valószínűséggel kapnak téves diagnózist.



Arra is rávilágítottak, hogy a vizsgálatban részt vevő nők nagyobb valószínűséggel szenvedtek más betegségekben - cukorbaj, magas vérnyomás -, ám mégsem ez okozta a halálozások közötti nemi különbséget.