Kiderült, hogy mi lehet az autizmus oka

A szakértők gyakorlati megfigyelései szerint az autizmus egy olyan típusú pánik eredménye, ahol a kommunikáció gátlódik, a vizuális és verbális integráció sérül az agyban.



„Az autizmus alapja egy nemzedékeken áthaladó fájdalom vagy erőszak emléke, ahol a nagyszülőt vagy dédnagyszülőt valamilyen hirtelen trauma, támadás ért, és nem kapott segítséget azoktól, akikre számított volna. A váratlan támadás egy magas lelkiállapotból hirtelen mélybe zuhanást eredményezett egy halál közeli helyzetbe" – mondta Tóth Zoltán.



A pánik kialakulásának diagramja szerint az illető itt még nem halt meg, de a veszteségek miatt életének elvesztése is jobb lett volna. A pánikban keletkezett fájdalom a teljes esemény kialakulásának DNS-ben tárolt képletével, szereplői felállásával öröklődik, és utódgenerációsan újra aktiválódhat.



Az epigenetikai kutatások szerint a DNS-ben tárolt stressz az ok nélküliség miatterősödhet az utódgenerációkban. Ennek oka, hogy érzetileg jelen van a szorongás, de valós veszély nem áll fenn.



„Ez a mély lelkiállapot oly mértékben erősödhet az utódgenerációnál, hogy autizmus formájában láthatóvá válhat. Egyszerre van bennük bosszú és békére való törekvés, valamint indulat és annak önmegfékezése" – tette hozzá a szakember.



A múltban átélt traumák generációkon át erősödhetnek a szülőkben. Fogantatáskor a két szülő traumarendszere is találkozik egymással, ami azt jelenti, hogyha egyiküknél feldolgozhatatlan élmény jelentkezik, a fogantatás sikertelen lesz.



„Erre fejlesztettük ki a SPoT terhességmegelőző programját. Az autizmus megjelenéséhez kell egy olyan esemény a fogantatásonkívül, ahol vagy a várandós anyuka vagy a csecsemő átél valamilyen erős traumaszerű állapotot, ami aktiválja és felerősíti az előző generációkban elszenvedett érzelmi traumák DNS emlékét. A traumák újabb traumákat hoznak létre, mert ezek a feszültségek ki akarnak egyenlítődni" – magyarázta Tóth Zoltán, aki hozzátette: a kezelések általában azért nem tudják rendbe hozni az autizmust, mert ha a gyermek állapota javulna, arra számít, hogy ezt el fogja veszíteni és visszarántja a pánikja. A másik ok pedig, hogy fél az erőszaktól, és emiatt bizalmatlan még a szüleivel is. Ha segíteni akarunk, azt erőszaknak veszi, ha pedig mi távolodunk tőle, jönne a segítségért. Ez egy teljesen ellentétes, lehetetlen helyzetet teremt.



Az autizmus erősségében szerepet játszik az örökölt esemény milyensége mellett az is, hogy milyen mértékű a szülőkben lappangó trauma.



A szülőknek ma már van lehetőségük az autista gyermek születésének megelőzésére, ha saját maguk traumamentesítésén gondolkoznak. Az egyik ilyen opció a SPoT, amivel a kutatók egy új fogalmat, a mentális prevenciót is bevezették. Minden további információ a cég honlapján található meg: www.stabilponttechnologia.hu