Kiderült, melyik ország lakói mosnak a legtöbbet kezet - infografikák

Nagyon félünk a kórokozóktól, azok közül is leginkább a nyilvános WC-k környékén meglapuló vírusoktól és baktériumoktól - derült ki afriss felméréséből. A megkérdezett magyarok fele még az edzés utáni mosdást is kihagyja, ha nem tartja elég tisztának a nyilvános zuhanyzót, és minden ötödik válaszadó inkább gyalog megy, mintsem hogy elkapjon valamilyen betegséget a buszon vagy a villamoson. Persze van, akit nem riaszt el a fertőzés veszélye: a válaszadó magyar férfiak 30 százaléka például ülőke takaró vagy tisztító hiányában is nyugodtan ráül a nyilvános WC-re.





A hideg idő beköszöntével a szervezetünket újult erővel támadják meg a baktériumok és vírusok, a buszon, metrón, az iskolában és a munkahelyen egyre több a fátyolos tekintetű, náthás ember. Pedig megfelelő kézmosással a betegségek jelentős része megelőzhető lenne, hiszen ez a legegyszerűbb módja annak, hogy megakadályozzuk a fertőzések terjedését.





A Tork friss felméréséből kiderült, hogy a megkérdezett magyarok nagy többsége tart attól, hogy a higiénia hiányában elkaphat valamilyen betegséget. A legtöbben (85 százalék) a nyilvános WC-k miatt aggódnak, de sokan tartanak a tömegközlekedéstől (74 százalék) és a kórházaktól is (66 százalék). A megkérdezettek csaknem fele szerint pedig a bölcsődében, óvodában, iskolában is gondot okozhat a higiénia hiánya. Sőt, minden ötödik megkérdezett magyar tart a munkahelyén előforduló kórokozóktól. A Tork nemzetközi kutatásának tanulsága szerint míg a mexikóiakat a nyilvános WC-k higiéniája aggasztja leginkább, addig az oroszok a tömegközlekedési eszközökön, az indiaiak a kórházakban, a svédek pedig az éttermekben gondolnak leggyakrabban arra, hogy elkaphatnak valamilyen betegséget.

A gondolatokat a tettek is követik: a legtöbben elővigyázatosságból el is kerülik a fertőzésekkel fenyegető nyilvános tereket. A Tork felmérésében a megkérdezett magyarok 80 százalékával előfordult, hogy inkább kihagyta a koszosnak tűnő nyilvános mosdót, minden második válaszadó így tett a közös zuhanyzóval, 22 százalékuk pedig inkább gyalog ment, mintsem hogy elkapjon a tömegközlekedésen valamilyen betegséget. A válaszadó magyar nők különösen elővigyázatosnak bizonyultak, hiszen 80 százalékuk kézfertőtlenítőt is tart magánál, és szinte mindegyikük (95 százalék) visz magával saját papírzsebkendőt a nyilvános mosdóba. És természetesen nem ülnek a fedetlen WC ülőkére – mindössze 7 százalékuk tenne ilyet, míg szinte minden harmadik megkérdezett magyar férfi ülőke takaró és tisztító hiányában is gond nélkül ráül a nyilvános WC-re. A kézmosást szerencsére a legtöbben nem hagyják ki: a megkérdezett magyar hölgyek naponta átlagosan kilencszer, a férfiak pedig nyolcszor mosnak kezet. A Tork nemzetközi kutatásából kiderült, hogy a férfiak körében az amerikaiak, a franciák és a svédek ennél is kevesebbszer mosnak kezet, a hölgyek között a mexikói, a brit és az orosz nők járnak az élen. És hogy kik mosnak a nemzetközi kutatás tanulsága szerint a legtöbbet kezet? Az indiaiak: legalább tízszer naponta.De mire is érdemes figyelni, hogy megelőzzük a hideg idő beköszöntével egyre gyakrabban előforduló betegségeket?Így már könnyen össze is jön a napi nyolc-kilenc kézmosás!- A hideg idő és az iskolai, óvodai szezon beköszöntével különösen fontos, hogy ügyeljünk a helyes és rendszeres kézmosásra. A Tork Magyarországon már huszonöt éve járul hozzá ahhoz, hogy a nyilvános mosdókban távol tartsuk magunktól a kórokozókat. Reméljük, hogy tippjeink segítségével még egyszerűbb lesz megelőzni a fertőzéseket - mondta el Badar-Szabó Virág, a Tork marketing menedzsere.