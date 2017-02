Kiderült, mi növelheti még a szívbaj kockázatát

A zsírokban bővelkedő étrend és az elhízás olyan veszélyes immunválaszt válthat ki, amely növeli a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát - állapította meg a londoni Queen Mary Egyetem kutatása.



Az elhízás emeli a vérnyomást és a koleszterinszintet, mindkettő a szívbetegségek kockázati tényezője, ezt korábbi kutatások már bizonyították. A friss tanulmány szerzői szerint a jelentős túlsúly olyan immunreakciót indíthat el, amely fokozza a szívroham rizikóját.



Az eredmények olyan új kezelések kifejlesztését segíthetik, amelyek erre a gyulladásra irányulnak és mérséklik a szívroham esélyét - utalt a medicalexpress.com a Cell Metabolism című szaklap aktuális számában ismertetett kutatásra.



A kutatók 1172 embertől vettek vért, voltak közöttük vékonyak, túlsúlyosak és elhízottak. Azt fedezték fel, hogy a T-sejt vagy T-limfocita nevű fehérvérsejt nagyobb koncentrációban fordul elő az elhízottaknál.



Amikor a kutatócsoport megvizsgálta az utóbbiak zsíreloszlását, azt találták, hogy akiknek a deréktáján halmozódott fel több felesleg, azoknál nagyobb a T-limfociták koncentrációja, mint a combra-fenékre hízóknál.



A T-sejtek az immunreakciók kulcsfontosságú résztvevői, védik a szervezetet a fertőzésektől. Alapvető szerepet játszanak a gyulladások kialakulásában is, ami sok szív- és érrendszeri zavart súlyosbíthat. Elősegítheti többek között a zsírok lerakódását az artériák falán, ami érelmeszesedést okozhat és szívrohamhoz, agyvérzéshez vezethet.



A zsíros táplálékot fogyasztó egereknél is nagy volt a T-limfociták koncentrációja, a tudósok ebből arra következtettek, hogy a zsírdús étrend és az abból következő elhízás ártalmas gyulladás okozója lehet.



"Közvetlen kapcsolatot találtunk az elfogyasztott étel, a testsúly és a szívbetegségekhez vezető veszélyes gyulladás között. A gyulladásban résztvevő molekulát célzó gyógyszereket már klinikákon tesztelik rákgyógyítás céljából. Lehetséges, hogy ezeket a gyógyszereket szívbetegségek kezelésére is használni lehet" - mondta Federica Marelli-Berg, az egyetem William Harvey Kutatóintézetének professzora.



"Nem tudjuk egyelőre, meddig marad meg a vérben a T-limfociták nagy koncentrációja, vagyis az étrend megváltoztatása csökkenti-e a T-sejtek mennyiségét és a szívbetegségek kockázatát, vagy ellenkezőleg: ha egyszer magasra szökött a számuk, az életfogytig úgy is marad" - tette hozzá Claudio Mauro, a kutatócsoport egyik tagja.