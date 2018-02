Kiderült, milyen hatással van szervezetünkre a közlekedési zaj

Sejtszinten van romboló hatással az ember szervezetére a vonatok, repülőgépek és autók zaja, növelve a szívbetegséghez vezető tényezők kockázatát.



A Journal of the American College of Cardiology című szaklapban hétfőn közölt tanulmány készítői olyan korábbi vizsgálatokat elemeztek, amelyek az érredszer csökkent működéséhez vezető molekuláris mechanizmusokat mutattak be.



A kutatók ezenkívül számba vették a zaj okozta szív- és érrendszeri betegségek kialakulását igazoló bizonyítékokat, a zaj emberi szervezetre gyakorolt, hallást nem érintő következményeit, valamint azok szív- és érrendszerre gyakorolt hatásait.



A szakemberek arra jutottak, hogy a zaj olyan stresszválaszt indít be, amelyben a vegetatív idegrendszer részét képező szimpatikus idegrendszer izgalomba jön, növekszik a hormonszint, és végső soron érrendszeri károsodáshoz vezet.



A kutatók szerint az eredményeik megerősítik azon feltételezést, hogy a közlekedési zajok hozzájárulnak a szívbetegséget okozó tényezőkhöz: a magas vérnyomás és a cukorbetegség kialakulásához, mivel a zaj összefüggésben van egyebek között az úgynevezett oxidációs stresszel (a szabadgyökök és az antioxidáns védőrendszerek közötti egyensúly megbomlása), az érrendszer működési zavarával és az anyagcsere-rendellenességekkel.



A kutatók megvizsgáltak néhány, a közlekedési zaj csökkentésére használt stratégiát, és megállapították, hogy például az alacsony zajkibocsátású gumiabroncsok, valamint a légi közlekedés időnkénti szüneteltetése segítenek csökkenteni az akár veszélyes szintű zajt is, de más stratégiákra is szükség van.



"Mivel a népesség egyre nagyobb százaléka van kitéve a már veszélyes mértékű közlekedési zajnak, ezért az annak csökkentését célzó új fejlesztések és szabályozások fontosak a közegészség szempontjából" - húzta alá Thomas Münzel, a németországi Mainzi Egyetem munkatársa, a tanulmány vezetője.