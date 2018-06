Kis mennyiségű alkohol fogyasztása is káros az egészségre - állapította meg egy kutatás nyomán készült jelentésében a belga közegészségügyi tanács (CSS). A jelentés hangsúlyozta, hogy Belgiumban a 15 évesek és az annál idősebbek körében a negyedik vezető halálok az alkoholfogyasztás.



A CSS leszögezte: az alkoholfogyasztás nemcsak az olyan betegségek kockázatát növeli, mint a szív és érrendszeri betegségek, a rák és a májrendellenességek, de számos balesethez és erőszakos viselkedéshez is vezet.



A CSS ezért heti 10 egység (egy egység egy deciliter bort vagy 2,5 deciliter sört jelent) alkoholban határozta meg az elfogadható fogyasztást. A közegészségügyi szervezet számos ajánlást is megfogalmazott az alkohol okozta egészségügyi kockázatok csökkentésére: a vendéglátó helyeken szolgáljanak fel ingyen vizet, tiltsák meg az alkoholos italok reklámozását, az alkohollal kapcsolatos promóciót és szponzorációt, az alkoholos italokon szerepeljenek az egészségügyi ajánlások, emeljék az alkohol árát és korlátozzák az ellátást.



Egy 2013-as egészségügyi felmérés szerint a 15 éves és annál idősebb belgák 82 százaléka fogyasztott alkoholt az előző évben. A problémás alkoholfogyasztás növekedő tendenciát mutatott az elmúlt években, az alkohol miatt kórházi ellátást igénylő esetek száma 13 százalékkal nőtt.