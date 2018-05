Kisvárosnyi gyermek tűnik el évente: Hétperces családokban élünk - kevés idő jut a beszélgetésre

Ackermann Dávid, eltűnt 9 éve



Az Ezer Lámpás Éjszakája Alapítvány alapítója, Ackermann József és felesége, Jolán 9 éve keresik fiukat, Dávidot. Az akkor 18 éves fiú a Margit-szigetre indult egy szeptemberi délutánon, hogy a barátnőjével találkozzon, majd együtt elmenjenek egy kiállításra. A szigeten végül a barátnőjén kívül egy baráti társasággal találkozott. A történet innentől zavaros: egyszer csak lemaradt tőlük, hogy visszamenjen a pénztárcájáért, amit elhagyott, ezután csak az iratait és az összetört mobilját találták meg, Dávidot azonban azóta sem.

Több ezer világító léggömböt eresztettek el országszerte több nagyvárosban vasárnap, hogy az jelképesen utat mutasson haza az eltűnt gyermekek számára. A május 25-i eltűnt gyermekek világnapjához kötődő kezdeményezés élén az Ezer Lámpás Éjszakája Alapítvány áll, amelynek ötletgazdájával, Kárász Róbert újságíróval, televíziós szerkesztővel beszélgettünk az aggasztó jelenségről, amire most ismét felkapta a fejét a magyar társadalom.A tavalyi évben 19 ezer 50 gyermek- és fiatalkorú eltűnését jelentették be Magyarországon, ez háromszázzal több a 2016-os adatoknál. A gyerekek nagy része előkerül, de ettől még nem dőlhetünk hátra. – Nagyon nagy hiba, hogy sokan arra hivatkoznak, hogy „ó, hát a legtöbb fiatalkorú azért előkerül, és csak kis részük lesz bűncselekmény áldozata". Bár ez részben igaz, de arról kevés szó esik, hogy ezeknek a fiataloknak jelentős része pszichikai, fizikai vagy szexuális értelemben kiszolgáltatottá válik az eltűnése előtt vagy után. Az a tíz százalék pedig, aki nem kerül elő egy évvel az eltűnése után sem, az 1900 főt jelent! Ez több általános iskola teljes gyerekseregét teszi ki! – figyelmeztetett Kárász Róbert.A fiatalok nagy része önszántából vág neki a csellengésnek, egy jobb élet reményében. – Általában becsapják őket, jobb családi hátteret, munkát ígérnek nekik. A legveszélyeztetettebbek a 14–18 évesek, akik már serdülnek, keresik a szeretetet, a boldogságot és az önmegvalósítást, és nagyon sokan ennek esnek áldozatául. Bár Magyarországon ritka az a fajta gyermekrablás, amit általában a filmekben úgy ábrázolnak, hogy a játszótéren ülve félrepillantunk, és mire visszanézünk, már üresen leng a hinta, a gyerek eltűnt. Ettől még a gyermekprostitúció például létezik – mondta az alapítvány munkatársa.Nincs egyszerű válasz arra, hogy miért tűnik el ennyi gyermek hazánkban évente. De beszédes egy friss kutatás eredménye, miszerint egy átlagos magyar családban naponta 7 percet szánnak a szülők arra, hogy a gyerekeikkel beszélgessenek. „Ennél több időt töltünk naponta tévénézéssel, rádióhallgatással, barátainkkal, kollégáinkkal, házi kedvenceinkkel. És a gyerekeinkre miért csak 7 perc jut?" – teszi fel a kérdést honlapján Ezer Lámpás Alapítvány, amely ezeknek a „hétperces családoknak" a felszámolásáért küzd.– A munkánk során azt tapasztaltuk, hogy az odafigyelésnél és a szeretetnél nincsen fontosabb dolog az emberek kezében. Ha valakit szeretünk, akkor arra odafigyelünk, és ha odafigyelünk rá, akkor nem fordulhat elő, hogy csak úgy elmegy, mert úgy érzi, hogy nem szeretjük – vallja Kárász Róbert. Persze bűncselekmény áldozatai még rendezett körülmények között, szerető családban élő fiatalok is lehetnek.A másik veszélyeztetett csoport a gyermekotthonok lakói: ők teszik ki az csellengők nagy részét. Nekik sokszor még hét perc sem adatik meg, sok gyerek jut egy nevelőre.– Ott még kevésbé van meg az esély és a lehetőség, hogy a gyerekek megkapják a maximális figyelmet és szeretetet. Egy gyermekotthon intézményrendszere nem olyan, mint egy család, ahol ideális esetben két szülő áll a fiatalok mellett minden gondban, bajban. Így ők a szeretetet, figyelmet keresve, és egy jobb élet reményében szöknek meg – magyarázta az alapítvány munkatársa, aki a rendőrséggel közösen prevenciós programot tart iskolákban és gyermekotthonokban Vigyázz rám! címmel.– Tanácsot adni ezeknek a fiataloknak első nekifutásra nem érdemes szerintem, egy idegentől nem is hiszem, hogy megfogadnák. Egy jó beszélgetés viszont – amikor valaki őszintén el tudja mondani a másiknak az érzéseit, gondolatait – sokat számít. A gyermekotthonokban az a legfontosabb, hogy megnyugvást, érzelmi stabilitást adjunk – avatott be munkájukba Kárász Róbert.A megelőző és figyelemfelhívó programok mellett az Ezer Lámpás Éjszakája a tejesdobozkampányával segíti az eltűnt gyermekek ügyét. A dobozokon nemcsak eltűnt gyermekek láthatók, hanem fontos üzeneteket is közvetítenek: emlékeztet például a beszélgetés fontosságára, de megtudhatjuk azt is, hogy mit kell tenni, ha felismerünk valakit a környezetünkben.– Volt például egy 14 éves kislány, aki fent volt a tejesdobozokon, és valaki felismerte egy szexuális partnert hirdető reklámban, majd szólt a rendőrségnek. Így sikerült megtalálni. Bár a háttértörténet elkeserítő, mégis sikerélmény a történet – hoz példát az újságíró.Sajnos azonban sokan nem kerülnek elő, és sok a szívfacsaró történet is. – 2000-ben Baján az akkor 11 éves Till Tomi elindult biciklivel a közeli vadasparkba gyereknapon. Azóta sem került elő. Az édesanyja nemrég felhívott: szeretné, ha a fia fotója felkerülne a tejesdobozokra. 18 évvel az eltűnése után még mindig reménykednek. Az ilyen történetek nagyon megérintenek –mesélte Kárász Róbert az egyik legismertebb és legrejtélyesebb gyermekeltűnési történetet.Trauma és trauma között nem lehet és nem is érdemes különbséget tenni, de talán a legnehezebb azt feldolgozni szülőként, ha a gyerek nem önszántából, minden előjel nélkül tűnik el nyomtalanul. A krízishelyzetben lévő szülők a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány 116-000-s segélyvonalán kaphatnak lelki támogatást. – Szakemberek nagyon sokat segíthetnek ilyen esetekben, de a környezetnek még nagyobb a szerepe a feldolgozásban – zárta Kárász Róbert.