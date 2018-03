Konyhakiállítás 2018: ahol a konyhád újjászületik!

Az idei évben mindinkább népszerűek a nyitott koncepciójú otthonok, ahol egyetlen jól szervezett térben egyesül a konyha, az étkező és nappali funkciója – kezdi a 2018-as konyhatrend bemutatásáta Lakberinfo főszerkesztője.

Továbbra is népszerű a három függő lámpa hagyományos vonala, egy téglalap alakú konyhában pedig nyugalmat sugároz, ha mindhárom egy magasságban van. Remek álcázott fényforrás ugyanakkor, ha a szekrények alsó oldalára LED szalagokat szerelsz, így észrevétlenül meg tudod világítani a munkafelületet – javasolja a szakember.

2018-ban is kedvelt díszítőelem lesz az elmúlt néhány évben divatossá vált élő növényfal. A mohákból készült verziók ráadásul hangelnyelő tulajdonsággal is rendelkeznek. A munkafelületek anyagként a gyakorlatilag örökéletű kvarc és a szintén tartós gránit viszik a prímet, burkolatok terén az ellenálló fahatású parketta, a konyhafali csempék, a cementlapok, valamint a díszes kilim szőnyegek hódítanak.

Harsányi Gábor ugyanakkor kiemeli, az idei trendek egyik nagy nyertesének az intelligens konyhát kell tekinteni:

Ha 2018 trendjeiről beszélünk, akkor az egyik legfontosabb újdonság, hogy a Pantone a lila egyik árnyalatát, az Ultra Violetet választotta az év színének, ezért várhatóan egyre több konyhában tűnik majd fel ez a szín. Nem kell megijedni, rengeteg szuper és izgalmas megoldás létezik, amivel ízlésesen beilleszthető az enteriőrbe – mondjatértervező.

A konyhai térrendezést idén a reneszánszukat élő konyhaszigetek határozzák meg. Praktikusak, egyszerre szolgálnak munkalapként, étkezőasztalként és bárpultként, ráadásul térelválasztónak is tökéletesek.emeli ki Csorba Anita, majd hozzáteszi, 2018 nagy visszatérője a fogantyú, amiből igazán széles választék áll rendelkezésre a piacon.A helyiség otthonosságának fokozása érdekében érdemes a zárt faliszekrények helyére nyitott polcokat szerelni, ahová az esztétikus konyhai eszközöket lehet felsorakoztatni néhány szép szakácskönyv vagy egy-egy szobanövény társaságában.lakberendező szerint idén a különleges felületek, anyagok, textúrák uralják a konyhákat, melyek főként a modernebb, letisztultabb tereket teszik egyedivé, otthonossá. A stílusnak megfelelően használhatsz nyers betonfelületeket, rusztikus fát, elegáns márványt, technikai köveket és a terrazzo is egyre nagyobb népszerűségnek örvend – tanácsolja a szakember.

A konyhai kiegészítőket tekintve újdonság, hogy a jól megszokott króm kiegészítőket idén felváltják a színes konyhai kisgépek, az arany, a réz, a bronz vagy a rózsaranya mind egyedi karaktert kölcsönöznek az enteriőrnek.megjegyzi: a korábbi évekhez hasonlóan most is többféle trend hódít egymással párhuzamosan. Az aktuális divathullámmal jó óvatosan bánni, hiszen a konyhát jellemzően hosszútávra tervezzük, ezért érdemes az időtállóbb megoldások közül szemezgetni.A klasszikus faltól falig beépített konyha csillaga leáldozóban van –mutatja be 2018 egyik legalapvetőbb trendjét Bacsó Bori.A főzés és étkezés színhelye tehát szervesen kapcsolódik a nappalihoz, és ily módon egységes egésszé áll össze a társasági zóna – hangsúlyozza a lakberendező. Fellazulnak a tömbszerű szekrénysorok, sőt, ma már nyugodtan elhagyhatod a felső szekrényeket is.

