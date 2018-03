Kóstold meg az ezerarcú édesburgonyát a Konyhakiállításon!

Az édesburgonya Amerika trópusi részein őshonos, de ma már a világ szinte összes trópusi, szubtrópusi éghajlati övén, például Magyarországon is termesztik. Neve megtévesztő, valójában semmi köze sincs a burgonyához, csak gumós alakja miatt hasonlít rá. Két alapvető típusa létezik, azon belül viszont még rengeteg alfaja. A hazánkban talán ismertebb fajtának héja sárgás-barnás színű, húsa gyönyörű narancssárga, és ízes, érett sütőtökre hasonlít. A másiknak a héja mélylila, húsa világosszürke, és leginkább a szelíd gesztenyéére emlékeztet az íze.

A narancssárga húsú növény hihetetlen magas a C-, B-, B-, D -, valamint E-vitamin-tartalommal rendelkezik. Gazdag ásványi anyagokban, sok benne a kálium, a réz, a magnézium, a cink, a foszfor és a mangán. Vastartalma miatt segíterősíti az immunrendszert és a stressztűrő képességet is. A sárga húsú fajta tele van béta-karotinnal is, a többi zöldségfélével összehasonlítva pedig sokkal több fehérjét tartalmaz. Száz gramm energiatartalma 117 kalória, alacsony zsír- és koleszterintartalma miatt cukorbetegek is fogyaszthatják.

A magyarok elsősorban köretként gondolnak rá, esetleg levest készítenek belőle, holott ezerféle felhasználási módja van. Íme, egy kis premier előtti ízelítő Czanik Balázs szakácskönyvéből:(gluténmentes, laktózmentes, tojásmentes, paleo)3 ek Akácméz3 kk. őrölt fahéj¼ szerecsendió frissen belereszelveCsipet só2 közepes édesburgonya1 nagy marék dió1 db körte1 Pink Lady alma1 dl Kadarkakis dióolaj a tetejéreTegyük fel a mézet serpenyőben karamellizálni, dobjunk hozzá egy marék aprított diót, pirítsuk össze kicsit, majd adjunk hozzá 1 dl Kadarkát, és főzzük meg benne lassú tűzön a diót. Közben, ha elpárolgott a bor adjunk hozzá még fél decit, és egy kis vizet is, hogy ne legyen túl sűrű. Főzzük 8-10 percig. Ha elpárolgott belőle az alkohol tehetünk rá fedőt is. Közben hámozzuk meg és kockázzuk fel az édesburgonyát, majd adjuk hozzá a serpenyő tartalmához. Pároljuk fedő alatt 10 percig majd adagoljuk hozzá a körtét, és fűszerezzük a fahéjjal és a szerecsendióval. Keverjük össze, hagyjuk kicsit megpirulni. Ha elfőtte a levét kész is.1027 kcal35 gmelyből telített 3 g150 gmelyből cukrok 104 g24 gFehérje 12 g

Nincsen valamirevaló receptkönyv fánk nélkül. Ezt a finomságot több 100 éve „fedezték fel", és azóta megszámlálhatatlan formában és ízben hódította meg a világot. A mi verziónk lila húsú édesburgonyából készül. A vanília és a fahéj házasságából pedig olyan ízvilág születik, amely után garantáltan megnyalod mind a tíz ujjadat.37 dkg Teljes Kiőrlésű Sütőporos Liszt25 dkg lila húsú édesburgonya14 dkg fehérje natúr joghurt1 db tojás5 dkg eritrit por4,5 dkg kókuszolaj1/2 db kezeletlen citrom reszelt héja1 tk őrölt fahéj1 tk vanília kivonat1 csipet sóKókuszolaj a sütéshezBio cukormentes mangólekvár a betöltéshezMosd meg jó alaposan az édesburgonyát, majd tedd bele egy lábasba, és szórd meg egy csipetnyi sóval. Annyi vizet önts rá, hogy az pont elfedje. Miután puhára főtt, öntsd le róla a vizet, és hagyd hűlni pár percig. Amikor már nem égeti a kezed, meghámozhatod és sajtreszelőn lereszelheted. Amennyiben szimpatikusabb, a burgonyakinyomóval is összetörheted.Most tedd félre egy pár percre az édesburgonyát, és egy dagasztótálba mérd ki a hozzávalókat, méghozzá a következő sorrendben: legalulra az olvasztott kókuszzsír kerül, majd szépen sorban a joghurt, a tojás, a citromhéj, a vanília kivonat, a reszelt édesburgonya, az eritrit por, a fahéj és egy kevés só. a legvégén pedig hozzászitálhatod a lisztet.Ezután indulhat a dagasztás, majd nagyjából 20 percig hagyd pihenni a tésztát, és ismét gyúrd át, amíg felmelegedik a kókuszzsír, jöhetnek a gombócformázások, és mehet az olajba, szinte maguktól megfordulnak majd.Pár perc alatt süsd mindkét oldalukat aranybarnára, de vigyázz, mert a kis rakoncátlanok külseje nagyon hamar odaég, ha túl forró az olaj, és akkor a végeredmény egy belül nyers, kívül pedig megégett fánk lesz.Önmagukban is fenségesek, de a legfinomabb, ha megtöltöd egy habzsák segítségével mangó lekvárral.2007 kcal62 gmelyből telített 46 g226 gmelyből cukrok 30 g34 g88 g

Kíváncsi vagy hányféle ételt lehet még készíteni a csodálatos narancsszínű gumós növényből? Gyere el március 2-4-én a Konyhakiállításra, és ízleld meg a legkülönlegesebb édesburgonya-variációkat! A tavasz első hétvégéje abszolút a konyha körül forog, A háromnapos rendezvényen a csempétől a csaptelepig megtervezheted lakásod központi terének minden egyes szegletét. A helyszínen megnézheted a konyha enteriőrjének legújabb trendjeit, szakértők segítenek kiválasztani a stílusodhoz illő bútorokat, színeket és kiegészítőket. A három napos eseményen minden az újdonságokról szól, megismerkedhetsz a 21. századi ember igényeit maradéktalanul kielégítő konyhatechnológiai innovációkkal, multifunkcionális okoseszközökkel, a három nap alatt pedig számtalan varázslatos gasztropillanat és program vár majd rád a Budapest Sportarénában. Gyere, és szeress bele az új konyhádba!