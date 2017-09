Közérzetjavító a munkahelyen a jól működő számítógép: ön is érezte már, már hogy kidobná az ablakon asztali gépét?

Akik nem pártolják a céges telefont



Csiszár Csabi olvasónk szerint a céges telefon csupán arra jó, hogy a kolléga óránként felhívja a feleségét, és megkérdezze tőle, mi újság. Míg egy másik olvasónk, Wasser Lilli úgy nyilatkozott: „A céges telefont nem lehet kikapcsolni, emiatt nincs se ünnep, se hétvége. 24 órás elérhetőség, kötelező jelleggel." Neki biztosan nem kellene!

Folyton bosszankodunk

„Írok, írok, de hol a szöveg?" – jegyzi meg bosszankodva egy könyvkiadónál dolgozó alkalmazott, Andrea, aki mikor felpillant a monitorjára, nem látja azt a sort, amit az elmúlt percben a klaviatúráján bepötyögött. Aztán persze fáziskéséssel meglesz az, de addig megy az idegeskedés... Elmeséli: ha egyszer, netán kétszer előfordul, hogy a technika a munkavégzése elé gördít akadályokat, még elviselhető, de ha ez nap mint nap probléma – ahogyan náluk is –, az már igencsak hangulatromboló. Sokszor azért nem halad, mert lefagy a gépe, nincs internetelérhetőség, miközben neki a számítógép a legfontosabb munkaeszköze.Motiváló és demotiváló is lehet a munkahelyi légkör attól függően, hogy egy cégnek rendben van-e az eszközparkja vagy sem. Kapunk-e például mobiltelefont vagy laptopot, ha az egyébként szükséges a munkavégzésünkhöz. Korszerű, gyors a számítógépünk, vagy folyton lefagy, és ezzel rendre bosszúságot okoz. Van-e naptár az asztalunkon. Az sem mindegy, hogyan fogad az IT egy új belépőt. Rövid időn belül kap belépőkódot a különböző rendszerekhez, belépőkártyát, várja az asztala, hogy elláthassa a feladatát... Ezekből jól kitűnik, hogy vártak, számítottak-e ránk. Ellenkező esetben, ha a munkáltató slendrián, és húzza, halasztja ezeket a dolgokat, az rendkívül demotiváló az új munkaerő számára.

Előfordult, hogy ott ácsorgott egy új dolgozó a gyáron kívül, mert nem tudta, hogyan kell bejutnia az első munkanapján. Korábban, a munkaszerződés aláírása után nem kapott arról például egy e-mailt, hogy ki és hol fogja őt fogadni – Letenyei Judit. A vezető tanácsadó, coach

Ha nem találjuk a helyünket

Szükség van ránk?

– Előfordult, hogy ott ácsorgott egy új dolgozó a gyáron kívül, mert nem tudta, hogyan kell bejutnia az első munkanapján. Korábban, a munkaszerződés aláírása után nem kapott arról például egy e-mailt, hogy ki és hol fogja őt fogadni – mesél egy kellemetlen példát Letenyei Judit. A vezető tanácsadó, coach közben egy jó gyakorlatra is rámutat: – Bizonyos cégeknél bevett szokás a belépőoktatás, ami sokat segít a kezdeteknél. A munkavállaló tájékozódhat a vállalati szokásokról. Illetve vannak olyan vállalatok, ahol hasonló célból mentorprogram működik. Egy kijelölt személy segíti a beilleszkedést az új munkahelyre, bemutatja a céges kapcsolatokat, akikkel majd együtt kell dolgozni. Az újoncot bevezeti akár az e-mailezési szokásokba is, hiszen kellemetlenségeket okozhat, ha túl sokat irkálunk a kollégáknak, és feleslegesen eldugítjuk a levelezésüket.– Előfordulhat, hogy a halmozódó figyelmetlenségek, nemtörődömségek miatt nem fogunk tovább egy cégnek dolgozni. És ez egyre gyakrabban előfordulhat, hiszen napjainkban egyre kevesebb az aktív és minőségi munkavállaló. Pont most nagyon fontos, hogy ha már megszerezte a vállalat azt a jó jelöltet, akit szeretett volna, akkor odafigyeljen arra, hogy javítsa a közérzetét ezekkel az intézkedésekkel is – tanácsolja a szakember. Hiszen tapasztalatai szerint egyébként úgy érzik a munkavállalók, hogy igazából nincs is rájuk szükség, nem fontos a munkájuk.

IT-szektorban dolgozó, fiatalos cégeknél tapasztalom, hogy a géppark megfelelőbb, a multik esetében viszont nagyon változó. (Letenyei Judit)

Ébresztő!

Céges autó mint státuszszimbólum



Az állásinterjún rá lehet kérdezni, hogy milyen a munkáltató eszközparkja, számunkra milyen lehetőségek lesznek elérhetők. Letenyei Judit elmeséli, hogy ők például az állásinterjúkon a jelöltnél rá szoktak kérdezni, hogy milyen körülmények között dolgozna szívesen, hiszen ez bizonyos pozíciókban igenis fontos szempont lehet. Mondjuk például egy értékesítőnek a vállalati autó státuszszimbólumként is funkcionál. Esetenként az sem mindegy, hogy az milyen márkájú és kategóriájú. Gondoljunk bele, valakinek a csapat lesz fontos egy munkahelyen, másnak a megengedő vállalati kultúra, míg megint másoknak a feladat nehézsége és folyamatai. Nagyon nem mindegy, hogy ki mit helyez a választásnál előtérbe.

– De nem mindegy, hogy milyen szektorban dolgozunk, hiszen mondjuk informatikai területeken két kézzel kapkodnak a jól képzett munkaerő után, hiszen hiányszakma, a jogászokból viszont Dunát lehet rekeszteni... – faggatjuk tovább Letenyei Juditot. Megtudjuk: utóbbi felvetésünk a ritkább. Aki most nem ébred fel, hogy milyen fontos a jó munkaerő megtartása, nagyon sok pénzt veszíthet. Az is tény, ha nem megfelelők a munkafeltételek, mert mondjuk lassú egy számítógép, és folyton lefagy, azt a munkavállalók bosszankodások közepette általában lenyelik, viszont ezzel is a munkáltatók veszítenek; hiszen ilyen körülmények között nem megy gördülékenyen, hatékonyan a munka. A késés, hanyagabb minőség szintén számszerűen kimutatható anyai veszteséget jelenthet a vállalatnak.