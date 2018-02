Közvetlenül a daganatba juttatott immunstimulánsok elpusztították a rák minden nyomát egerekben

Ez a kezelési mód minden típusú, így a spontán kifejlődő daganat esetében is működik - olvasható az egyetem honlapján ismertetett tanulmányban.



A kutatók úgy vélik, hogy ezen szerek nagyon kicsi mennyiségének helyi használata gyors és viszonylag nem drága rákterápia lehet, valószínűleg nincsenek káros mellékhatásai, amelyek gyakran fellépnek az egész test immunstimulálása során.



"Amikor ezt a két szert együtt használtuk, láttuk a daganatok eltűnését testszerte. Ezzel a módszerrel nincs szükség sem daganatspecifikus immuncélpontok azonosítására, sem pedig az immunrendszer teljes aktiválására" - mondta Ronald Levy onkológus professzor.



A Science Translational Medicine című tudományos folyóiratban közzétett tanulmány szerint a kísérletben részt vett 90 nyirokmirigyes egér közül ezen módszerrel 87 meggyógyult a rákból. Három állatnál a betegség kiújult ugyan, de egy második kezelés után a daganat visszafejlődött. Az egereknek két daganatuk volt, a kutatók azonban csak az egyikbe fecskendezték közvetlenül a két szert, amely nemcsak a célba vett daganatot, hanem a másikat is elpusztította.



A kutatók az eljárást mell- és bélrákban, valamint melanomában szenvedő egereknél is alkalmazták, minden ráktípus esetében ugyanazt az eredményt kapták.



Az egyik hatóanyagot már emberi használatra engedélyezték, a másodikat pedig tesztelték emberi használatra a kutatáshoz nem kötődő más klinikai próbákban.



A stanfordi kutatók januárban már elindították a gyógymód klinikai próbáját nyirokmirigyrákos betegek körében. 15 olyan beteget vonnak be a tanulmányba, akiknek még a betegség a kezdeti stádiumban van.



Amennyiben sikerrel járnak, Levy professzor úgy véli, hasznos kezelési mód lehet sokféle daganattípusra. Egy olyan jövőt lát maga előtt, amikor az orvosok befecskendezik a két immunstimulánst a daganatba még az előtt, hogy műtéti úton eltávolítanák azt, hogy megakadályozzák a kiújulását, a rákos sejtek vándorlását vagy jövőbeni daganatok kifejlődését genetikai mutációk miatt, mint a mellrákot okozó BRCA1 és 2 gének.