Különböző allergéneknek kedvez a hideg idő - Ősszel a gombák is kiválthatnak tüneteket

Szokjuk az atkákat



Létezik már a házi poratkával és penészgombával szemben is egy újfajta immunterápiás kezelés, amellyel meg lehet szabadulni a folyamatos gyógyszerszedéstől. A kezelés során az orvos ellenőrzött körülmények között fokozatosan emelkedő adagban szoktatja hozzá a beteg immunrendszerét az allergénhez, többnyire nyelv alá adott cseppek formájában. Ezért is érdemes orvost felkeresnie annak, akinél ezek az allergének komoly tüneteket okoznak – mondta dr. Csáki Csilla allergológus.

Az esős őszi idő enyhülést hozhat a parlagfű-allergiára. Fotó: Dreamstime

– Még nem teljesen, mert a parlagfűszezon még két-három hétig, körülbelül október közepéig biztosan eltart. Utána jobb lesz a helyzet, mert a hűvös, esős időjárás hatására jelentősen csökken a levegőben lévő pollenek száma, az esőcseppekkel kimosódnak. Most azonban még nappal egész magasra felmegy a hőmérséklet, a pollenkoncentráció pedig a száraz, napos, szeles időben a legnagyobb.– Kimutatható még az üröm, de jelentősebb hatása van a pollenekhez hasonlóan viselkedő kültéri penészgombáknak, amelyeknek viszont kifejezetten kedvez az őszi esős időjárás. Így várhatóan a penészgomba koncentrációja magasabb lesz az elkövetkező időszakban, sőt, ha nem lesz elég kemény a tél, nagy hótakaróval és nappali mínuszokkal, akkor a gombák túlélik ezeket a hónapokat is. A gombaspórák mikroszkopikus méretűek, amelyek az avarból, fűből, erdőből, talajból szállnak fel, és terjednek a levegőben a pollenhez hasonlóan, tüneteket okozva az arra érzékenyeknél.– A beltéri penészedés is nagyon jelentős a szigetelés miatt, mert a páralecsapódás okozta nyirkos környezet kedvező élettér számukra.Kimutatható még az üröm, de jelentősebb hatása van a pollenekhez hasonlóan viselkedő kültéri penészgombáknak. A lakásban található penészedésből is mikroszkopikus méretű spórák szabadulnak fel. A következő időszakban a házi poratka lesz még problémás, melynek a levegőbe kerülő ürüléke okoz tüneteket. Ez a szabad szemmel láthatatlan élőlény olyan lakásokban is megtelepedhet, ahol egyáltalán nincs por, és mindennap takarítanak, ugyanis a rólunk lehulló hámsejtekkel táplálkozik.Épp ezért olyan kárpit- és textilfelületeken érzi jól magát, amelyek érintkeznek a testünkkel: ilyen az ágyneműhuzat, a takarók, párnák, plüssállatok, kárpitozott heverők, fotelek – főleg, ha régebbiek – és a padlószőnyeg. Ezekből a magas hőmérsékleten, azaz legalább 60 fokon történő rendszeres mosás irthatja ki a poratkákat, illetve speciális atkairtó szerekkel lehet felvenni velük a harcot. A lakásban tartott háziállatok – például kutya, macska – szőrével is nagyobb koncentrációban találkozunk majd. Ilyenkor gyakrabban jönnek elő a tünetek, mert becsukjuk az ablakot, nem szellőztetünk annyit.– A megfázás rossz közérzettel, hőemelkedéssel vagy lázzal, torokfájással jár, és általában hirtelen kezdődik, majd egy-két hét alatt lezajlik. Az allergiánál nem feltétlenül van rossz közérzet, nincs torokfájás és hőemelkedés, csak vizes orrfolyás és tüsszögés – utóbbiból azonban nagyon sok. Jellemző még a szem viszketése, könnyezés.A gombák és a házi poratka gyakran okoz tartós dugulást, illetve elhúzódó köhögést. Ha ezeket a tüneteket észleli valaki, illetve ezek elhúzódnak és nem múlnak el két hét alatt, akkor érdemes felkeresni az orvost, mert nem lehet mindig első ránézésből megállapítani, hogy valóban allergiáról van-e szó, kell hozzá allergiavizsgálat is.