Kutatással bizonyították: biztonságos az abortusztabletta otthoni használata - online segítséggel

A tudósok 1000 írországi és észak-írországi nő esetét vizsgálták meg, mindannyian a Women on Web szervezet portálján keresztül jutottak abortusztablettához.



A holland székhelyű nonprofit szervezet tanáccsal és tablettával látja el a terhesség korai szakaszában hozzájuk forduló nőket több mint 140 olyan országban, ahol a terhességmegszakítást szigorú korlátok között lehet csak igénybe venni. Írországban és Észak-Írországban kivételesen szigorúak az abortusz szabályai, gyakran csak azoknak teszik lehetővé, akik életveszélyben vannak. Az online szolgáltatást egy kérdőív kitöltésével lehet igénybe venni, ezt ellenőrzi egy orvos. Ezután küldenek kétféle tablettát és a bevételéhez szükséges útmutatót.



A tablettákat 1988 óta alkalmazzák korai terhességmegszakításhoz. Később arra kérik a hozzájuk fordulókat, töltsenek ki egy értékelő kérdőívet is. A kutatásban vizsgált nők 95 százaléka a terhesség sikeres befejezéséről számolt be, szinte mindegyikük terhessége kilenc hétnél fiatalabb volt az online konzultáció időpontjában. A kutatók elmondták, hogy a résztvevők kevesebb mint tíz százalékánál léptek fel olyan tünetek - erős vérzés, láz vagy hosszan tartó fájdalom -, amelyek súlyos komplikáció jelei lehettek volna. Ez az arány hasonló az abortusztabletta kórházi alkalmazásakor tapasztalt arányhoz azokban az országokban, ahol az abortusz legális és a tabletta alkalmazható.



A résztvevők közül hétnek kellett vérátömlesztést adni, 26-an kaptak antibiotikumot, haláleset nem volt. A misszió három év alatt 1636 nőnek küldött tablettát, egyharmadukról nincs abortusz utáni információ, tehát elképzelhető, hogy nem minden szövődményről tudnak.



A tanulmány a British Medical Journal friss számában jelent meg, a készítők közül ketten részt vettek a szervezet munkájában, mely az elmúlt tíz évben mintegy 50 ezer nőnek segített.



"Kutatásunk bizonyítékkal támasztotta alá, hogy a hivatalos egészségügyi rendszeren kívüli gyógyszeres abortusz ugyanolyan biztonságos és hatékony lehet, mint a kórházi. A nők képesek elvégezni otthon a műveletet és tudják, mikor szükséges orvoshoz fordulniuk" - mutatott rá Abigail Aiken, az austini Texasi Egyetem professzora, a kutatás vezetője.