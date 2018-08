Kutatók bebizonyították, hogy a hízás ellenére is egészségesebb a dohányzás abbahagyása

Hosszútávon mindenképpen javít az egészségi állapoton a dohányzás abbahagyása, még akkor is, ha ez erőteljes hízáshoz vezet - állapította meg egy amerikai tanulmány.



A Harvard Egyetem által vezetett kutatás szerint a dohányosokhoz képest legalább 50 százalékkal kisebb eséllyel halnak meg idő előtt szívbetegségben vagy más kór következtében még azok is, akik a cigarettáról lemondva hízni kezdenek.



Az átfogó tanulmány több mítoszt megcáfol, melyek szerint a dohányzás abbahagyásának lehetnek a súllyal összefüggő káros egészségügyi következményei - mondta el William Dietz, a George Washington Egyetem egészségügyi szakértője.



"A tanulmány egészen egyértelművé teszi, hogy az egészségi állapot javul akkor is, ha megnő a testsúly. Ezt eddig nem tudtuk ilyen bizonyossággal" - mondta Dietz.



A tanulmány a The New England Journal of Medicine című szaklapban jelent meg a héten, ugyanebben a számában bemutatnak egy svéd tanulmányt is, mely szerint a dohányzás abbahagyása a legjobb dolog, amit a diabéteszben szenvedők tehetnek.



A cigarettában lévő nikotin elfojthatja az étvágyat és növeli az anyagcserét. Sok egykori dohányos, ha a cigaretta letételekor nem kezd többet mozogni, viszont többet eszik és hízik, annak általában kevesebb mint 4,5 kilogrammal, néhány esetben akár ennek háromszorosával is növekedhet a testsúly.



Az erőteljes hízás okozhat diabéteszt, ami olyan problémákhoz vezethet, mint a vakság, idegi károsodás, szív- és vesebetegség és a végtagok vérellátásának romlása.



Az amerikai tanulmányhoz a kutatók több mint 170 ezer férfit és nőt követtek figyelemmel mintegy 20 éven át, kétévente kikérdezték őket egészségükről.



A tanulmányba bevont emberek mind egészségügyi szakemberek voltak, nem tükrözték az általános populáció dohányosainak arányát, akik alacsonyabb jövedelműek, kevésbé képzettek és hajlamosabbak az erős dohányzásra.



A tudósok azt figyelték, melyik résztvevő hagyja abba a dohányzást, figyelemmel követték, híznak-e, kialakul-e náluk diabétesz, szívbetegség vagy más elváltozás.



A dohányzást abbahagyók esetében az első hat évben 22 százalékkal nőtt a diabétesz kialakulásának kockázata. Ezt a tanulmány "enyhe emelkedésnek" jelöli.



Korábbi kutatások kimutatták, hogy azoknál, akik leteszik a cigarettát, megnövekszik a diabétesz kockázata. Ez a kockázat azonban nem tartós és sohasem vezet olyan magas halálozási arányhoz, mint amekkorával a dohányosoknak kell szembesülniük - fejtette ki Qi Sun, a bostoni Brigham and Women's Hospital munkatársa, a tanulmány egyik szerzője.



"Tekintet nélkül a hízás mértékére, a dohányzással szakítóknál mindig kisebb az idő előtti halálozás kockázata" - emelte ki Sun.