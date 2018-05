Kutyaharapásnál hirtelen pánikba esünk, de ne felejtsük el elkérni az oltási könyvet!

Ha megharap egy kutya, rögtön menjünk a sürgősségire! Fotó: Dreamstime

Igazolni kell a védettséget

Kevés az esély a fertőzésre

Szigorú előírásoknak kell megfelelni

– Talán ez a leggyakoribb szituáció: a gazdik sétáltatják házi kedvenceiket, csoportokba verődnek a kutyafuttatóban, ahol az ebek játszanak egymással. Csakhogy például a kan kutyák viselkedése megváltozhat, előfordulhat, hogy valami oknál fogva elkezdenek rivalizálni, esetleg összeverekednek. Tipikus, hogy a kutyatulajdonosok pedig nyúlnak a saját kutyájuk után, hogy szétválasszák őket. Ilyenkor megesik, hogy a másik kutya – de akár a sajátja is – odakap, és megkarcolja vagy megharapja a fogával. De ha macskához vagy bármilyen vadállathoz – sündisznóhoz vagy denevérhez – nyúlunk, és támadásnak veszi a közeledést, megharaphat... Rögtön be kell menni a sürgősségire? – kérdezzük dr. Kovács Milán baleseti sebészt.– Bizony, azonnal, hiszen ezek nagy rizikójú sebek, azonnali ellátást igényelnek. Minden ilyen harapott, karcolt sérülésnél be kell menni a helyi sürgősségi betegellátó osztályra (Szegeden az SBO), ahol a seb tisztításával párhuzamosan felvehetjük a szükséges védőoltásokat. 99 százalékban, ha időben megtörténik a sebészeti ellátás, nem lesz sebészeti szövődmény – figyelmeztet dr. Kovács Milán traumatológus.A baleseti sebész megerősíti: – Bár tényleg a kutya- és a macskaharapás a leggyakoribb, de azért valóban érdemes elmondani, hogy minden meleg vérű állatban szaporodik a veszettség kórokozója, ezáltal képes azt a nyálán keresztül terjeszteni.– Harapott sebnél a fertőzésveszély is fennáll, viszont ha igazolással bizonyítani tudjuk, hogy öt éven belül kaptunk tetanusz elleni emlékeztető védőoltást, akkor attól eltekintenek. A fent említett baleseteknél hirtelen minden fél megijed, ezért gyakran el szokott maradni az adatok egyeztetése. Elfelejtik elkérni a harapós kutya gazdájának telefonszámát, emiatt nehéz utólag elkérni a kutyák oltási könyvét is. Pedig amikor hozzánk valaki bejön kutya, macska, egyéb állat harapása miatt, csak ezt a bizonyítékot fogadjuk el, hiszen a sérültnek valahogyan igazolnia kell, hogy nem volt veszett, ami megharapta. Ha fel tudja mutatni az oltási könyvet, nem kell azonnal megkezdenünk az oltássorozatot. Azonban ebben az esetben is ugyanúgy dokumentáljuk a történteket, és függetlenül attól, hogy a kutya be volt oltva, értesítjük a körzeti állatorvost, hogy kezdje el az állat megfigyelését – tudjuk meg dr. Kovács Milántól.– Két napja van rá a betegnek, hogy megkapja a nulladik oltást, de a rizikó folyamatosan emelkedik. Sok körülményt kell értékelni, ha harapott sebbel jelenik meg a beteg. Az esetek többségében persze ez az eljárás túlbiztosítása a rendszernek, hiszen többnyire ezek az állatok nem veszettek. Nagyon minimális rá az esély, hogy ilyennel találkozunk. Ha a veszettség nem lenne minden esetben halálos betegség, akkor valószínűleg nem vennénk ilyen komolyan.– Nem bonyolult, a vakcinát a hasbőr alá kell beadni. A védőoltás-sorozatot a sürgősségin kezdjük az úgynevezett 0. oltással.– Nincs ilyen. Ha előfordult is epilepsziás roham, az nem valószínű, hogy a védőoltás miatt történt. A vakcináknak ugyanis nagyon szigorú előírásoknak kell megfelelniük. Minimális mellékhatásuk lehet csupán. Ha lesz egy kis hőemelkedésünk vagy lázunk, az normális – fejezi be a szakorvos.