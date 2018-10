Legalább egy évnek kell eltelnie a szülés és az újabb várandóság között

Legalább egy évnek kell eltelnie a szülés és egy újabb várandóság között egy kanadai tanulmány szerint.



"Kutatásunk megállapította, hogy a baba és az anya számára is kockázatos, ha sűrűn követik egymást a terhességek" - mondta Laura Schummers, a kanadai British Columbia-i Egyetem kutatója, a tanulmány fő szerzője.



"Különösen fontos az információ az idősebb nők számára, mivel ők hajlamosabbak kisebb szünetet tartani két várandósság között, gyakran tudatosan" - emelte ki a szakértő.



A Jama Internal Medicine című folyóiratban megjelent tanulmány elkészítéséhez több mint 123 ezer kanadai nő mintegy 148 ezer terhességének adatait elemezték.



A szülésük után kevesebb mint hat hónap alatt ismét gyermeket váró, 35 év feletti váró nők 1,2 százaléka súlyos komplikációkat szenvedett, vagy bizonyos esetekben a szülés előtt, közben vagy nem sokkal utána meghalt.



Egy legalább 18 hónapos szünet esetében a kockázat 0,5 százalékra csökken.



A fiatalabb, 20-34 év közötti nők esetében nincs ez a megnövekedett kockázat, de esetükben a túl hamar bekövetkező újabb terhesség során növekszik a koraszülés lehetősége.



A kutatás nem vizsgálta a komplikációk okait. A tanulmány szerint azok a nők, akik kevesebb mint fél éven belül ismét megfogantak, főként alacsonyabb jövedelműek lakta környezetből származtak, kevésbé törődtek a terhesgondozással és hajlamosak voltak a várandósság alatti dohányzásra.



A tanulmány ugyanakkor még így is korábbi gyermekvállalásra ösztönzi azokat a nőket, akik további gyerekeket szeretnének: az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 2005-ben ugyanis még azt ajánlotta, hogy a következő terhességgel ajánlott 24 hónapot várni.