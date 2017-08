Legyen figyelmes! Nem mindegy mibe ülteti a kicsit

A kivont termékek többségét a gyártók, forgalmazók vissza is hívták a vásárlóktól - közölte a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) kedden.



A megyeszékhely szerinti járási hivatalok munkatársai az ország területén 179 üzletben 1411 etetőszéket, járókát, bébikompot ellenőriztek.



A húszféle termékből hat etetőszék és három bébikomp nem felelt meg az előírt követelményeknek, stabilitásuk nem volt megfelelő, oldalra vagy hátrafelé felborulhatnak, a rajtuk megtalálható kisebb rések pedig sérülésveszéllyel járhatnak. A bébikompok terhelhetősége sem volt megfelelő, a lépcsőről való leesés kockázata miatt is balesetveszélyt jelenthetnek.



Az ellenőrzés során a szakemberek 53 boltban, 181 terméknél tapasztalták a figyelmeztető tájékoztatók és útmutatók teljes vagy részleges hiányát.



A fogyasztóvédelmi hatóság kötelezte a vállalkozásokat, hogy a kifogásolt termékeken tüntessék fel a szükséges információkat, mellékeljék a megfelelő használati és kezelési útmutatót. Az elvárások teljesüléséig a problémás típusok nem forgalmazhatóak.



Az NFM közölte: a baba-mama boltokban, szaküzletekben ritkábban fordultak elő hiányosságok, ezért a vásárlásnál célszerű ezeket előnyben részesíteni. Az etetőszékeknél és járókáknál a korábbi fogyasztóvédelmi vizsgálatok eredményeihez képest összességében kevesebb kifogásolnivalót találtak a szakemberek.



A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a jövőben is ellenőrzései fókuszában tartja a családok védelmét. A folyamatos fogyasztóvédelmi jelenléttel a tárca kiemelt célja, hogy a legsérülékenyebb fogyasztók, a kisgyermekek biztonságban legyenek - írja közleményében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium.