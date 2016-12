Lehet egészséges a szaloncukor

– A mértékletesség nagyon fontos, ha édességet választunk, így a szaloncukorból is érdemes napi maximum 1-2 darabot enni, és ha tehetjü , akkor 4-5 óra után már inkább ne fogyasszuk – ad jó tanácsot Polgár Annamária, a szegedi Aranyklinika dietetikusa, amikor megkérdeztü tőle, hogy naponta mennyi szaloncukrot érdemes fogyasztani. Azt is megtudjuk: a piacon most már nagyon nagy választékban kapható a cukormentes változatok is, vagy akár otthon is észíthetünk szaloncukrot aszalt gyümölcsökből, olajos magvakból és étcsokoládéból.



– Mennyi kalória van nagyjából egy szaloncukorban? – érdeztü a dietetikust. – Például egy kedvelt gyártó egy darab minőségi szaloncukrában 43 kalória van. Ezzel szemben egy édesítőszerrel észült szaloncukorban is akár 38,5 kalória is lehet – ad választ Polgár Annamária, és a szaloncukrok transzzsírsavtartalmával kapcsolatban is tájékoztat: 2014-től az élelmiszerek transzzsírsavtartalmát rendelet szabályozza Magyarországon. A rendelet szerint az élelmiszerek 100 grammjában a transzzsírsavak mérté nem haladhatja meg a 2 grammot. A transzzsírsavak ugyanis növelik a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát (például stroke, infarktus stb.), továbbá nő az elhízás és a cukorbetegség előfordulásának valószínűsége is.

A szaloncukron ívül a transzzsírok előfordulnak például a kekszekben, csipszekben, pé árukban, konzervekben, pizzában, szószokban. Ezért érdemes az összetevő listáját figyelemmel ísérni.



A gyümölcsö édes íze és a természetes gyümölcscukor tartalmuk miatt egészséges alapanyagai lehetnek a karácsonyi desszerteknek. Válasszunk olyan recepteket, amelyekben ezek szerepelnek. Ugyancsak hatékonyan ökkenthetjü a felesleges kalóriabevitelt, ha cukorból a receptekben az ajánlottnál kevesebbet használunk, vagy ha mesterséges cukorpótlóval édesítünk. A dietetikus kedvence a sütőtö , amelyet akár süteményekben is jól fel lehet használni, vagy akár sütőben megsütve fogyasztani.



Reformédesség házilag



Az alábbi ókuszos-mandulás reform-, cukormentes szaloncukrot Polgár Annamária is nagyon szereti. Gyakran elkészíti a Magyar Cukorbetegek Országos Szövetségének oldalán is ajánlott karácsonyi édességet. Hozzávaló : 50 dkg mazsola, 20 dkg őrölt mandula vagy mogyoró, 10 dkg ókuszreszelé , 2 – ha lehet – bio citrom reszelt ja vagy citromolaj, egy csipet őrölt fahéj, 5 dkg méz (elhagyható!). Elkészítés: a mazsolát forró vízzel leöntjü , és kb. 5 percig állni hagyjuk. Kimérjü a mandulát, a ókuszreszeléket, lereszeljü a citrom ját, fűszerezzü fahéjjal. Majd leöntjü a mazsoláról a vizet, és mindent fémkéses robotgéppel vagy botmixerrel összedolgozunk. Így összeáll a massza. Ha mégsem, segíthetünk ezen pici vízzel vagy akár mézzel is. Evőkanállal adagoljuk a vizes tenyerünkbe a darálékot, és szaloncukor alakúra formázzuk. ész, mehet a szép, színes papírba. Ha szeretnénk rá bevonatot, az is megoldható: 15 dkg pálmazsírt/kakaóvajat felolvasztunk, és összekeverjü 5 dkg kakaóporral és néhány csepp steviával. Kicsit várjunk, hogy ne legyen se túl forró, se túl híg a máz, és ebbe mártogassuk a szaloncukrokat. Hűtőben hagyjuk megdermedni, majd egyesével becsomagolhatjuk őket.



Zserbógolyó olvasónk ajánlásával



Receptbeküldő olvasónk, Szilas Zsuzsa az alábbi zserbógolyóreceptet szeretettel ajánlja mindazoknak, akik szívesen észítenek otthon édességeket. A cukor helyett használhatunk édesítőszert, a vaníliás cukor helyett pedig aromát, így egészségesebb finomságot észíthetünk. Hozzávaló : 15 dkg darált dió, 20 dkg darált keksz, 10 dkg baracklekvár, 10 dkg aszalt sárgabarack, 20 dkg porcukor, 1 citrom reszelt ja, 1 . vaníliás cukor, 1 kk. rum (elhagyható), 10 dkg étcsokoládé. Elkészítés: a diót, a kekszet, a felaprított aszalt sárgabarackot, a lekvárt és a többit összedolgozzuk, majd kis golyókat formázunk belőle. Ezután a megolvasztott csokiba (gőz fölött, kevés olajban) megmártjuk, miután megdermedt, tálaljuk.