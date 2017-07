Magára hagytak egy generációt - Közönybe fulladunk a segítségnyújtás helyett

Az első Vad Fruttik feloszlott



A Vad Fruttik zenekart 1996-ban alapították Várpalotán. Az együttes gerince már akkoriban kialakult. 1999-ben egy tehetségkutatót követően a zenekar lehetőséget kapott arra, hogy elkészítse első nagylemezét, ám egy hónappal az album rögzítése előtt a kiadó visszamondta a szerződést, a zenekar pedig felbomlott.

Senki sem segített

– Apám ivott, mi pedig gyakran menekültünk otthonról – mesélte Likó Marcell , a Vad Fruttik zenekar frontembere. – Hol ezért, hol azért, de menekültünk. Volt olyan, hogy elkezdte fenni a késeket, akkor anyám fogott, és rohantunk. De az egészben talán nem is az a legnehezebb, hogy mindezt megoszd másokkal. Az sokkal keményebb, amikor a végén rájössz, hogy igazából nem is haragszol apádra – mondta az énekes.Likó Marcell fiatalkori nehézségeit bő két évvel ezelőtt vetette papírra a József Attila-díjas író, Géczi János A Bunkerrajzoló című könyvben, most pedig színházi előadás is készült az élettörténet-rekonstrukcióból, amit az ország több pontján is lehetett már látni. A történet azonban sokkal többet mutat be egyetlen ember életénél: egy egész generációt érintő társadalmi problémára világít rá, amit hosszú évtizedek után sem oldott még meg senki.A szakemberek szerint a rendszerváltozás idején élt családok nagy része komoly problémával kellett, hogy szembesüljön Magyarországon. A munkahelyek elvesztését és a hirtelen jött létbizonytalanságot a szülőkön keresztül a gyerekek is megérezték, és ez sokak életét pecsételte meg.– Anyukám dolgozott, édesapám nem, viszont elitta, amit édesanyám keresett. Ha nem egy büféje lett volna, talán enni sem eszünk napokig – mesélte megrendítő történetét olvasónk, a most harmincas éveiben járó Péter. De nem csak az ő generációjuk van, volt ilyen helyzetben.

Géczi János több mint 50 órányi beszélgetést rögzített a Vad Fruttik énekesével, akivel még 2010 környékén ismerkedett meg.

Likó Marcell hangját gyerekként senki sem hallotta meg. Úgy érzi, egyedül hagyta a rendszer. Az énekes számára a Vad Fruttik (is) kitörési pontot jelentett, a színpadon igazán otthon érzi magát.

Fotó: vadfruttik.hu

Nincs változás

Szorongás és pánikroham

Fiatalként egy ideig a kábítószer jelentett "menekülést". Korábban több pszichés problémával is küzdött: szorongott és pánikolt, amit a drogok csak súlyosbítottak. Fotó: vadfruttik.hu

– Volt egy tanyánk, azon próbáltak meg gazdálkodni a szüleim. Pontosabban csak édesanyám, mert édesapám inkább játszott. Nemegyszer előfordult, hogy a tőlünk megvásárolt birka, kecske árát egy fél nap alatt eljátszotta a kocsmában, este pedig üres kézzel tért haza – idézte fel emlékeit másik olvasónk, az 52 éves László. A két életben azonban nemcsak a gyerekkor, az utána következő időszak is nagyon hasonlóan alakult. Egyikük az alkoholhoz, másikuk a kábítószerekhez nyúlt, megváltást várva a szerektől.Nem jött. Viszont mindketten a társadalom perifériájára szorultak, ahonnan a mai napig sem sikerült teljes mértékben visszakapaszkodniuk. – Senki sem segített, pedig utólag visszagondolva a középiskolában is elég nyilvánvaló jelei voltak, hogy valami komoly probléma van velem – tette hozzá Péter.– A helyzet az, hogy nincs különbség a jelenkor és az elmúlt 20-30 év között, legfeljebb csak az évszám más – mondja Géczi János. Az író szerint azok, akikből nem lehet politikai tőkét kovácsolni, simán „ledarálódnak".– A perifériára szorulnak, és senki nem foglalkozik velük, nem nézi senki, miért jutottak el idáig, hogy hol lehet a hiba a rendszerben, és kinek milyen felelőssége van abban, hogy egy élet így félremenjen – tette hozzá Géczi János.Az író 1982-ben megjelent, Vadnarancsok című könyvében pontosan ezzel a problémával foglalkozik, amikor négy akkori fiatal kortársának élettörténet-rekonstrukcióját mutatta be. Drogosokét, csavargókét, melegekét, pszichiátriai betegekét, gyermekotthonban élő lányokét – vagyis olyanokét, akiknek még a létéről is tiltott volt beszélni az akkori közbeszédben. Bő harminc évvel később egy hasonló vállalkozásba vágta a fejszéjét, amikor Likó Marcell történetét írta meg.– Ha Marcinak nem sikerült volna kihúznia magát a gödörből, ma talán egy drogambulancia állandó vendége lenne, vagy fogatlanul kéregetne valahol, mint ahogy a nemzedékének jó néhány társa – tette hozzá Géczi János.– A főiskola elején próbáltam ki először a drogokat, és nagyon megtetszett, hogy egy „másik világba" léphetek át vele, olyanba, amit én uralhatok. Egy idő után azonban az egész átfordult a fonákjára, és felszínre törtek azok a gyerekkori szorongások és félelmek, amikről azt sem tudtam, hogy bennem léteznek – meséli nyílt őszinteséggel a Vad Fruttik énekese.

– Kijöttem az államvizsgáról, és azt vettem észre, hogy ugyanúgy izgulok, mint előtte. És ennek nem lett vége, az idő előrehaladtával csak erősödött – tette hozzá. Az énekes jó fél éven át alig tudott aludni, folyamatos pánikrohamai voltak, állandó szorongás gyötörte, és egy idő után pedig már színeket sem látott. Akkor került be a pszichiátriára, ahol a felírt gyógyszerek hol hatottak, hol nem.

Volt olyan eset, hogy egy balhés éjszaka után az iskolapadban aludtam el." (Likó Marcell)

Őszinte szövegek

Kiút a pokolból



Likó Marcell számára a zene jelentett egyfajta kiutat a pokolból. A szövegeken és a dalokon keresztül sikerült „kiírnia" magából mindazt, ami belülről feszítette, a problémák, a hangulatváltozások pedig a dalokban is érezhetők.



– Az emberek azért szeretik a Vad Fruttikat, mert őszinteséget látnak bennük. Természetességet, és nem szórakozást. Azt, hogy tessék, ez vagyok én, ez az én életem, erről szóltak a mindennapjaim – mondja Géczi János. Tökéletes példa erre a Nem hiszek című dal első négy sora: „Az én apám erősebb, mint az Isten, / Gyerekként a templomban csak azt kértem, / Hogy ne legyen belőle lecsúszott nagyivó, / De a harcban alulmaradt a Mindenható."

– Szóval csak a szokásos magyar kálvária. Az egészben azonban nem is ez a legszomorúbb, hanem az, hogy ebben a társadalomban ez egyáltalán előfordulhat. Abban, hogy valaki ilyen helyzetbe kerül, a szülőknek, az iskoláknak, a kollégiumoknak is komoly szerepük van. Volt olyan eset, hogy egy balhés éjszaka után – miután menekülnünk kellett édesanyámmal otthonról – az iskolapadban aludtam el. A végén pedig még én kaptam beírást ezért. Mégis milyen pedagógus és milyen iskola az, ahol nem vesznek észre egy ilyen ordító problémát? – tette fel a költői kérdést Likó Marcell.A szakemberek szerint a mai napig komoly gondot jelent, hogy a társadalom sokszor megbélyegzi azokat az embereket, akik orvosoktól kérnek segítséget mentális problémáik megoldására. A helyzeten pedig tovább rontanak azok az elvárások, amelyeket a hétköznapokban támaszt a társadalom a benne élők felé.– Olyan gyors világban élünk, annyi impulzus ér bennünket, hogy erre képtelenség felkészülni. Szó szerint drogozol azért, hogy képben maradj: ha csak azt számolnánk meg, hány kávét, energiaitalt iszunk meg egy hét alatt, máris elszörnyednénk a szám láttán, pedig ez csak az enyhébb változat. A speedről, kokainról vagy szorongásoldó gyógyszerekről még nem is beszéltünk. Persze hogy kikészülünk – mondja az énekes.