Magyarországon reneszánszát élik a gyógynövények, de egyre csökken a mennyiségük

A NAK szerdai, MTI-nek küldött tájékoztatása kiemeli: a gyógynövény ágazat 20-25 ezer ember foglalkoztatását biztosítja Magyarországon, továbbá az idegenforgalom számára is kiemelkedő lehetőségeket nyújt.Az összegzés szerint Magyarországon reneszánszát éli a gyógy-, fűszer-, aroma és ipari növények iránti kereslet, gyűjtésük és termelésük éves szinten mintegy 8-10 milliárd forintot tesz ki. A gyógynövények elsődleges feldolgozását végző mintegy 20-25 üzemben mintegy kétezer ember dolgozik.A gyógynövényteák, gyógytermékek és más gyógynövény alapanyagú készítmények - például étrend-kiegészítők vagy fitokozmetikumok - összforgalma évente 40-50 milliárd forintot tesz ki, a gyógynövény-feldolgozás másodlagos élelmiszeripari és gyógyászati célú piacán pedig mintegy 50-100 vállalkozás működik.

A NAK szerint a begyűjtött vadon termő gyógynövény mennyiségének folyamatos csökkenése egyrészt a gyógynövénygyűjtők létszámának visszaesése miatt következett be. Míg korábban szezonálisan százezer ember is részt vett a gyűjtésben, ez mára pár tízezerre redukálódott. Hiába változott meg a gyűjtés adminisztrációs és adópolitikai helyzete a vételi jegy bevezetésével, ettől még nem lett több gyűjtő a terepen - közölték.Másrészt folyamatosan zsugorodik a gyűjtés szempontjából szabadon bejárható területek nagysága is, és demográfiai tényezők is negatívan befolyásolják a gyűjtői létszámot.A gyógy-, a fűszer- és az aromanövények termesztő területe 2017-ben mintegy a 27 ezer hektárt volt. Ez csökkenő tendenciát mutat, mivel a mák és az olajtök termőterületek nagysága csökkent a NAK adatai szerint.A tájékoztatás alapján a gyógynövények termesztése és azok további feldolgozása is jelentős kézimunkaerő igénnyel jár, és a munkaerő hiánya a többi ágazathoz hasonlóan mára a termesztésben is komoly gondokat okoz.A kamara úgy véli, a gyűjtés és a termesztés területén paradigmaváltásra van szükség, és a megfelelő biológiai potenciállal rendelkező vadon termő fajtákat be kell vonni a termesztésbe. A termesztésben szintén fontos a fajtaválasztás és fajtahasználat, csak így érhető el a hektáronkénti optimális mennyiségű droghatóanyag-mennyiség.A korszerű, speciális és hatékony technológia alkalmazása nélkül ma már a gyógynövény-ipar nem lehet versenyképes - írták.