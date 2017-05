Májkárosodást okozhat a magzatoknál a dohányzás

Egy új kutatás szerint az anya terhesség alatti dohányzása különösen káros a méhében fejlődő magzat májára - írta a BBC News.



A kutatók őssejtek felhasználásával a cigarettában lévő vegyi anyagok hatását vizsgálták az embrió májszövetének kialakulására. Az Edinburgh-i Egyetem tudósai az Aberdeeni és a Glasgow-i Egyetem kutatóival együttműködve azt is felfedezték, hogy a cigarettában lévő vegyi anyagok a fiú és a lány magzatokra különböző módon hatnak.



A kísérletben az őssejtekből májszövetet hoztak létre, és azt a cigarettában lévő káros anyagoknak tették ki, köztük olyan specifikus anyagoknak, amelyekről tudták, hogy bejutnak a magzatba az anya dohányzásakor.



A tanulmány kimutatta, hogy a - cigarettában találhatóhoz hasonló - vegyianyag-koktél jobban károsította a magzat májszövetét, mint a koktél különálló komponensei.



"Köztudott, hogy a cigarettafüst káros hatással van a magzatokra, de mindeddig nem volt a kezünkben megfelelő eszköz, hogy ezt részletesen tanulmányozhassuk. Ez az új megközelítés azt jelenti, hogy a megújuló szövetek segítségével megérthetjük a cigaretta sejtekre gyakorolt hatását az anyaméhben fejlődő magzatban" - mondta David Hay, az Edinburgh-i Egyetem regenerációs központjának tudósa.



A máj kiszűri a toxikus anyagokat a szervezetből. A cigarettafüsttel a szervezetbe jutó káros anyagok - mintegy 7000 vegyi anyag - károsíthatják a magzatot, és maradandó károsodást is okozhatnak.



A fiú magzatoknál a dohányfüst májzsugorodást okoz, a lány magzatoknál pedig a sejtanyagcserét károsítja a kutatók eredményei szerint.



A tanulmány az Archives of Toxicology folyóiratban jelent meg.