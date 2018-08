Már otthon is tudjuk fehéríteni a mosolyunkat - De csak szakszerű megoldást válasszunk!

Gyümölcsök a fogzománc ellen



A szakemberek azt javasolják, hogy ne mossunk közvetlenül fogat a savtartalmú gyümölcsök (például citrusok), üdítők és alkohol (főleg vörösbor) fogyasztása után. A savas anyagok ugyanis feloldják a fogzománc külső rétegét, így a fogmosással ezt a feloldódott felületet károsítjuk. Legkevesebb egy órára van szükség, hogy ismét megszilárduljon a fogzománc.

A megfelelő szájápolás az elsődleges, utána beszélhetünk akár otthoni fogfehérítésről. Fotó: Dreamstime

– Fontos a megelőzés: a megfelelő szájhigiénia; a dohányzás, a túlzott fluoridbevitel és a savas, erős színű ételek, italok fogyasztásának kerülése; indokolt esetben – például sportoláskor vagy fogcsikorgatás esetében – fogvédő használata, hogy a sérülések okozta repedésekben ne rakódhasson le a lepedék. Az elszíneződés mértékétől függően elsőként rendszeres és alapos fogmosást ajánlok fehérítő hatású fogkrémmel és szájvízzel, illetve félévente fogorvos által végzett fogkő-eltávolítást és polírozást. Ha ez sem hozza meg a kívánt hatást, akkor lehetséges a kémiai fehérítés a fogorvosi rendelőben vagy otthon.–A megkeményedett fogkő fogmosással már nem eltávolítható, csak fogorvos tudja speciális eszközökkel lepattintani, porrá zúzni a kemény, sárgás, barnás vagy szürkés árnyalatú, ásványi sókból, ételmaradékokból és baktériumokból álló lerakódásokat a fogakról. Ha ez nem történik meg évente, félévente, évente egyszer, akkor folyamatosan friss lerakódások keletkeznek a durva felszínen, ami további elszíneződést jelent.– Mindkétféle kémiai fogfehérítőben található hatóanyag hasonló, de a fogorvosi rendelőben használtnak erősebb a koncentrációja, ezért tudunk vele már akár egy órán belül is nagyon szép eredményt elérni. Mivel erősebb hatóanyagú, ezért gondosabb odafigyelésre, ínyvédelemre van szükség, mint az otthoni esetében. Utóbbival is nagyon szép eredményt lehet elérni, de a gyengébb hatóanyag miatt több idő szükséges a kívánt eredmény eléréséhez, ugyanakkor kíméletesebb megoldás.Más a módszerük is, a rendelőben egy lámpa segítségével aktiváljuk a hatóanyagot, meggyorsítva a folyamatot, otthon pedig a páciens számára laboratóriumban elkészített, a fogsorára pontosan illeszkedő sínbe teszik a hatóanyagot. Mindkét esetben fontos az előzetes konzultáció a fogorvossal a megfelelő módszer kiválasztásához, illetve hogy az esetleges problémákat orvosoljuk, és a fogkő-eltávolítást még a fehérítés előtt elvégezzük, mert csak egészséges vagy már kezelt fogakon érdemes elvégezni a beavatkozást.– Felléphet utána átmeneti fogérzékenység, amit kezelünk, de akinek eleve nagyon érzékenyek a fogai a hideg és meleg hatásokra, azoknak nem igazán javasolt a fogfehérítés. Az ínyt nem károsítja az eljárás, mert a rendelői fehérítésnél szakszerűen, teljesen takarjuk az ínyt, hogy ne kerülhessen rá a fehérítő anyag. Otthoni módszernél pedig ügyelni kell, hogy a megfelelő helyre tegye a fehérítő zselét a páciens. Ennek a technikáját a rendelőben megmutatják a szakemberek. A modern anyagoknak köszönhetően már egyre kevésbé árt a fogaknak a szakszerű eljárás, de fontos tudni, hogy a fogfehérítés csupán egy esztétikai beavatkozás. A fogak egészségére a megfelelő ápolás, étkezés és vitaminpótlás, illetve a fogkő-eltávolítás és a rendszeres fogorvos-látogatás van hatással. Semmiképp sem szabad túlzásba vinni a fehérítést, csak bizonyos idő elteltével ismételhető a beavatkozás, követni kell a fogorvos javaslatát.– A fehérítés után néhány napig mindenképpen kerüljük a fogakat elszínező ételeket és italokat, és nem javasolt a dohányzás sem, mert a fogak ekkor még könnyen visszaszíneződhetnek. Egyéni adottságoktól és a környezeti hatásoktól függ, hogy a fogak mennyi idő múlva színeződnek újra, de az adott állapot fenntartásaként a fehérítő hatóanyagot tartalmazó fogkrémek használatát ajánlom.– Mint fogorvos, az ilyen praktikákat és a különböző módon, otthon kikevert masszák és házi alapanyagok használatát semmiképpen nem javaslom, mert ezek maradandó károsodást okozhatnak a fogzománcban, többet árthatnak, mint használnak. Ha olcsó megoldást keresünk, akkor az otthoni alapos fogápolást ajánlom, mert így a fogakon megjelenő elszíneződések és a fogkő megtelepedését meggátoljuk.