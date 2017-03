Március 25-e a magzatgyermek világnapja

Az élet csodáját és a várandósságot ünnepeljük március 25-én, a magzatgyermek világnapján. A méhen belüli kilenc hónap az egész létezést meghatározó szakasz, ami alatt egyetlen sejtből fejlődik ki az átlagosan 50 centiméter hosszú és 3200 grammos újszülött. A magzatgyermek napja alkalmából megnézzük, hogyan készülhetünk tudatosan a gyermekvállalásra, és mit tehetünk már a várandósság előtt leendő csemeténk egészségéért.



A magzatgyermekekről először 1993-ban emlékeztek meg El Salvadorban: a világnapon a növekvő élet csodáját és a várandósságot ünnepeljük. A fogantatástól számítva egy kis élet növekszik bennünk, akit a 10. héttől már nem embriónak, hanem magzatnak hívunk. Tudatos tervezéssel már a várandósság előtt is sokat tehetünk leendő magzatunk egészségéért, majd örömmel figyelhetjük a születendő gyermek méhen belüli fejlődését is.



- A családtervezés a gyermekek kívánt számban, optimális időben és egészségesen történő születését elősegítő tudatos és felelősségteljes emberi tevékenység. Célja a fejlődési rendellenességek megelőzése és a várandósság kapcsán előforduló veszélyhelyzetek csökkentése, hiszen már a fogantatás pillanata előtt is sokat tehetünk a magzat megfelelő méhen belüli fejlődéséért. Dr. Czeizel Endre orvos-genetikus alkotta meg 1984-ben az úgynevezett Minőségi Családtervezési Szolgáltatást, amely már több tízezer párnak nyújtott segítséget a gyermekvállalás előkészítésében és a magzat egészséges fejlődésének elősegítésében - mondta el Merhala Zoltán, a Czeizel Intézet vezetője.



- A program a tervezett babavárás előtt veszi kezdetét, és három lépésből áll: a családtervezési alkalmassági vizsgálatokból, a fogamzásra történő felkészülésből, valamint a fogamzás optimális eléréséből és aztán ennek nyomán az embrió korai védelméből. A leendő szülők különböző előzetes szűrővizsgálatai és esetleges kezelései, a káros szokások és a fogamzásgátló tabletták elhagyása, a magzatvédő vitamin szedése és az egészséges életmód mind a tudatos tervezési szakasz részei - tette hozzá az intézetvezető. A fogamzással a családtervezési szakasz lezárul, ezt követően a leendő szülők a várandósvizsgálatok során szakorvosi irányítás alatt követhetik végig kisbabájuk fejlődését.



A 10. héttől a külső ivarszervek már elkezdenek kialakulni, és hamarosan kiderül, hogy kislány vagy fiú magzat növekszik-e az anyaméhben. A 12. hetet követően a magzat már próbálgatja arcizmait: mosolyogni és sírni is tud, miközben nagyokat rúg és bukfencezik: heteken belül az édesanyja is érzékeli már a mozgást. A negyedik hónap végére a kicsinek már emberi kinézete van, a várandósság felétől pedig már egyre többet hall. Ekkor már nagyon gyorsan fejlődik: hetente akár 1 centimétert is nőhet. A 27. hétre már ki tudja nyitni a szemeit, pupillái reagálnak a fényre.



A magzat a 34. héttől már a születésre készül és ideális esetben fejjel lefelé helyezkedik el: az utolsó hónapban hirtelen hízni kezd és súlyát megduplázza, hogy a 40. héten készen álljon a világra jövetelre és megkezdje méhen kívüli életét.