Megfejtették az elhízás és a vastagbélrák közötti összefüggést

A Cell Reports című tudományos folyóirat szerdán megjelent számában ismertette a Yale Egyetem kutatóinak munkáját, amely a vastagbélrák ellen lehetséges stratégiáknak is új utat nyithat.



A Rachel Perry professzor vezette kutatócsoport olyan egereken tanulmányozta a mechanizmust, amelyekbe beültették a daganatot vagy a vastagbélrák genetikai modelljét alakították ki bennük.



Először megvizsgálták, hogyan hat a rágcsálókra a zsírdús étrend. Ezután kétféle szert adtak nekik: az egyik csoportnak olyat, amelyik zsírt éget a májban, a másiknak a cukorbetegség ellen leggyakrabban felírt, metformin nevű hatóanyagot.



Azt találták, hogy a vastagbélrák és az elhízás közötti kapcsolat mögött a magas inzulinszint áll. Az inzulin fokozza a daganat vércukorfelvételét, ezzel elősegíti a növekedését. Azt is felfedezték, hogy mindkét szer csökkentette az inzulinszintet és lassította a daganat növekedését az egerekben.



"Ez az első tanulmány, amely bizonyította, hogy az elhízás miatti magas inzulinszint fokozza a daganatnövekedést" - hangsúlyozta Perry. További kísérletekre van szükség, hogy kimutassák, emberekben is így működik a mechanizmus, ám valószínű, hogy inzulincsökkentő kezelés segíthet a vastagbélrák növekedését lassítani vagy akár meg is előzheti a kórt.